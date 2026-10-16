El PSdeG acuerda con el Frente Amplio una candidatura única al Senado

Vista del hemiciclo del Senado. JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

El PSOE y el Frente Amplio unirán sus candidaturas al Senado en Galicia. Ambas organizaciones alcanzaron un acuerdo ayer para presentar una misma lista en las cuatro provincias gallegas. La alianza entre socialistas y la coalición que integra a Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y En Comú también se extiende a 46 provincias.

La propuesta de aunar candidaturas al Senado no es nueva. El manifiesto Senadores por la Democracia, firmado por personalidades como el cantautor Víctor Manuel, el actor Antonio de La Torre y la exdiputada y abogada Cristina Almeida, se inclinaba por esta opción ya antes del verano. Movemento Sumar Galicia llevó este planteamiento al ámbito político, y abrió conversaciones con el PSdeG en julio, meses antes de la convocatoria electoral. Los socialistas gallegos acabaron llevando la iniciativa a Ferraz, y la dirección federal amplió este modelo de aunar ambas candidaturas a otros territorios.

La estrategia está concebida para reducir la ventaja del Partido Popular en el Senado, donde esta legislatura tuvo mayoría absoluta, lo que le sirvió para bloquear proyectos legislativos o impulsar comisiones de investigación con las que modificar el relato del Gobierno en casos de corrupción que afectaban al PSOE.

En la mayoría de las provincias se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede marcar en la papeleta a tres candidatos. En la práctica, la fuerza más votada suele conseguir tres representantes y deja el cuarto para la segunda. En las últimas elecciones, los populares obtuvieron 120 de los 208 senadores elegidos directamente, frente a los 72 del PSOE.