La Xunta rebajará el IRPF, los tributos sobre la vivienda y las sucesiones

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, durante una reunión extraordinaria del Consello para la aprobación del proyecto de presupuestos Xoán A. Soler

Los presupuestos de la Xunta para el 2027 incluyen cuatro rebajas fiscales que afectan al IRPF, el impuesto de actos jurídicos documentados y el de sucesiones. El objetivo de esas deducciones, explicó Alfonso Rueda, es amortiguar la creciente inflación, facilitar el acceso a la vivienda e impulsar el relevo generacional en las empresas. El presidente de la Xunta estuvo acompañado del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en la presentación de las cuentas del 2027, que el lunes se enviarán al Parlamento de Galicia con el fin de que entren en vigor a 1 de enero, como marca la ley.

Un año más, las cuentas son las más elevadas de la historia de la comunidad, con un límite de gasto de 15.158 millones de euros, a pesar del fin de los fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Rueda recordó que suponían una «aportación importante» y podrían suponer una reducción de las inversiones, pero se compensan «cun maior esforzo» sin necesidad de acudir al endeudamiento, explicó el presidente.

Aunque figuran en las cuentas del año que viene, la rebaja del IRPF se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero de este ejercicio. Ascenderá, explicó Rueda, a un 0,25 % en los cuatro primeros tramos del impuesto. El objetivo de la deducción es ayudar a la población a afrontar el aumento de los precios, explicó el titular de la Xunta. «Non queremos facer caixa coa inflación», subrayó el titular de Facenda. Miguel Corgos recordó que es la quinta bajada del IRPF desde el 2014, y destacó que es posible continuar en esa línea dada la solvencia de las cuentas autonómicas.

Al impuesto de actos jurídicos documentados se le aplicarán dos bajadas. Ese tributo grava los trámites notariales para la construcción y venta de viviendas. Rueda explicó que se le aplicará una bajada de tres décimas en el tipo general, que pasa del 1,5 % al 1,2 %. Además, en el caso de viviendas protegidas, se aplicará una bonificación del 100 % tanto para los constructores como para los compradores. Corgos señaló que la mejor solución para la vivienda es «ampliar a oferta», pero consideró que la nuevas rebaja del tipo general impactará en los trámites previos a la entrega de la vivienda, lo que ayudará a moderar su precio, además de facilitar su construcción.

Por último, en el impuesto de transmisiones y sucesiones, en el caso de empresas, se ampliará la deducción del 99 % a parientes de tercer grado e incluso de cuarto grado si trabajaban en la forma. También se beneficiarán los trabajadores que hayan trabajado diez años en la compañía o cinco en sus órganos directivos. El objetivo de esa rebaja es facilitar la continuidad de las empresas familiares, destacó el titular de Facenda.

El presidente de la Xunta señaló que el grueso del presupuesto, 11.342 millones de euros, se destina al llamado gasto social, es decir sanidad, educación y políticas sociales, que aumentan sus fondos en un 7,1 %. También destacó el aumento de la inversión en vivienda protegida, que se duplica. En las cuentas de este año figuraban 163 millones para esas obras, y en el del 2027 ascenderán a 326 millones.