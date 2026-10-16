«Plus Ultra nos canceló los vuelos y no podremos recuperar lo que pagamos»
SANTIAGO / LA VOZ
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Dos vecinos de Santiago reclaman la devolución de los billetes al no poder volar a Buenos Aires con la aerolínea rescatada por el Gobierno17 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los argentinos Patricia Mottillo y Daniel Renne González, vecinos de Santiago, tenían que viajar en noviembre a Buenos Aires. Previsores, en junio pasado iniciaron la búsqueda de los billetes para intentar adquirirlos a precios razonables.