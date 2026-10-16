«Plus Ultra nos canceló los vuelos y no podremos recuperar lo que pagamos»

S. Lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Avión de Plus Ultra, en una imagen de archivo.
Avión de Plus Ultra, en una imagen de archivo. EV Comunicación

Dos vecinos de Santiago reclaman la devolución de los billetes al no poder volar a Buenos Aires con la aerolínea rescatada por el Gobierno

17 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los argentinos Patricia Mottillo y Daniel Renne González, vecinos de Santiago, tenían que viajar en noviembre a Buenos Aires. Previsores, en junio pasado iniciaron la búsqueda de los billetes para intentar adquirirlos a precios razonables.

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete