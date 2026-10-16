Las plazas de TCAE serán de las menos disputadas en las próximas oposiciones del Sergas, con siete aspirantes por plaza

Imagen de archivo de unas oposiciones para celador en Silleda SANDRA ALONSO

Más de 30.000 aspirantes a distintas categorías de empleo dentro del sistema sanitario gallego tienen este otoño una cita en Silleda con los exámenes que podrían despejar su futuro laboral. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que hace públicos el día, hora y lugar de las pruebas de unas oposiciones que tendrán sus plazas más disputadas en la categoría de mecánico, con 55 inscritos por puesto. Las más asequibles, en teoría, serán las de médico general de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, con seis candidatos por plaza, y las de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), con siete.

Todos los exámenes se desarrollarán en el Recinto da Feira Internacional de Galicia, en Silleda. El 24 de octubre es la primera fecha marcada en rojo en este calendario de oposiciones. Ese sábado por la mañana, a partir de las 9.30 horas, se harán las pruebas para 38 plazas de Técnico de Farmacia, cinco de Logopeda y 15 de Conductor. Todas tienen un ratio alto de aspirantes por puesto: 34, 44 y 31, respectivamente.

Ya por la tarde, desde las cuatro, será el turno de los anotados para las categorías de Fisioterapeuta (27 plazas), Técnico superior en imagen para el diagnóstico (67), Fontanero (8), Técnico especialista en sistemas y tecnologías de la información (5). Los candidatos de fisioterapia disputarán cada puesto con 32 personas; los de imagen, con 21; los de fontanería, con 20; y los técnicos de sistemas, con 28.

El domingo 25 de octubre, a partir de las 16.00 horas, será el turno de la convocatoria más numerosa, con 9.555 personas inscritas para optar a una de las 1.360 plazas de TCAE que oferta el Sergas. Muchos anotados, pero también muchos puestos hacen que estos sean más asequibles, con siete candidatos por cada uno.

Las oposiciones de la sanidad pública volverán a Silleda dos semanas después, el 8 de noviembre. El sábado por la mañana se examinarán las categorías de Médico de admisión y documentación clínica, Técnico superior en sistemas y tecnologías de la información, Trabajador social y Mecánico. En la primera hay once candidatos por cada una de las cinco plazas en juego; en la segunda, diez por cada uno de los nueve puestos; en trabajo social, 28 para cada uno de los 57 puestos ofertados; y las cinco plazas de mecánica serán las más peleadas, con 55 candidatos por cada una de ellas.

El sábado por la tarde se celebrará otro de los procesos más multitudinarios. Las pruebas para el Grupo auxiliar de la función administrativa cuentan con algo más de 8.000 anotados que buscan repartirse 192 plazas. Si todos se presentan, cada puesto tendrá 42 aspirantes.

Para el sábado 14 de noviembre, a partir de las nueve y media de la mañana, habrá pruebas para cinco categorías: Médico general de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (6 plazas, con seis candidatos cada una), Farmacéuticos de atención primaria (31, con 21 aspirantes por cada puesto), Odontólogos de atención primaria (8, y 25 anotados por plaza), Técnico en gestión en sistemas y tecnologías de la información (9, con doce inscritos por cada una), y Calefactor (7, que tienen 26 candidatos por puesto).

De nuevo por la tarde, ese sábado 14 será el momento para una prueba de gran afluencia, la de celador. Con 7.800 registrados para optar a un total de 348 plazas, hacerse con una supondrá una pelea entre 22 candidatos.

Los exámenes concluirán el domingo 15 de noviembre por la mañana, con los procesos de Médico asistencial del 061 (139 puestos), Terapeuta ocupacional (11), Dietista-nutricionista (45) y Electricista (11). La especialidad de dietética y nutrición estará entre las menos disputadas, con ocho candidatos por plaza; mientras que la de médico del 061 quedará en nueve. Para terapia ocupacional habrá 25 inscritos por puesto, y para electricista, 39.