Pontón: «Son uns orzamentos rutineiros e sen solución para a vivenda e a suba de prezos»

Ana Pontón, este venres Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado este viernes al presidente Alfonso Rueda por presentar «uns orzamentos rutineiros e sen solucións para a vivenda ou a suba de prezos», unas cuentas, ha insistido la líder de la oposición, que vuelven a ofrecer un marco de rebajas fiscales que favorece a los más ricos. En un contexto de precampaña electoral fuertemente marcado por la crisis de la vivienda, la líder nacionalista ha denunciado que la cifra anunciada para estas políticas apenas «supoñen dezasete millóns adicionais» sobre el presupuesto que tenía el Gobierno gallego en el 2009.

Ana Pontón ha puesto también el foco en las rebajas fiscales anunciadas y ha arremetido contra la Xunta por pretender que tendrán impacto para aliviar las maltrechas finanzas de muchos hogares en un contexto de creciente inflación. «É unha auténtica quimera se pensa que cunha rebaixa do 0,25% no tramo autonómico do IRPF vai solucionar a vida de alguén», ha insistido la portavoz del Bloque.

En línea con lo argumentado otros años ya por los nacionalistas, Pontón ha recordado que la deuda pública sube un nuevo ejercicio.«E aínda se permite o luxo de rexeitar a quita de catro mil millóns de euros negociada polo Bloque», ha ironizado la líder de la oposición.

Críticas socialistas

Por su parte, Patricia Iglesias, diputada del PSdeG, ha asegurado esta mañana en el Parlamento gallego que el crecimiento previsto para el 2027 no consigue acercarse a la media de España, lo que evidencia la falta de pulso de una comunidad que vive empujada por el buen desempeño de la economía española; la representante socialista también ha dicho que resulta «irónico» que el Gobierno de la Xunta que triplicó la deuda desde que llegó en el 2009 - de 4.000 millones de entonces a algo más de 12.000 ahora, dijo- «quera agora presumir de non incrementar o endebedamento».

La diputada socialista Patricia Iglesias.

«O pago de xuros da débeda galega segue sendo a terceira conselleria en gasto, por detrás de Sanidade e Política Social», ha precisado Iglesias, quien ha advertido del incremento del coste hasta el 2030 como consecuencia de la subida de tipos de interés.

Sobre las nuevas medidas fiscales anunciadas, principales novedades para el 2027, Iglesias ha asegurado que, una vez más, se trata de rebajas que siempre favorecen a los mismos, las rentas y patrimonios más altos, ha insistido. «Hai un cinismo enorme no Goberno de Rueda, baixar impostos aos que máis teñen, pero logo pedirlle ao Estado que financie o Estado de benestar», ha subrayado la diputada del PSdeG.

Patricia Iglesias ha calificado de propaganda la rebaja del IRPF y ha recurrido a un ejemplo. «Imaxinemos unha familia os dous traballando, con dous fillos, con 25.000 euros brutos ao ano. O anuncio de Rueda vaille supoñer un aforro de cinco euros ao mes», ha advertido. Esta es una realidad que, según la diputada del PSdeG, se produce en un contexto de creciente inflación, con los precios disparados en Galicia, por encima de la media de España, y con un coste cada vez más alto en combustibles o la cesta de la compra.