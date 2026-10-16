Confirman la condena al alcalde de Pontedeume por lesiones a una vecina

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, en una imagen de archivo. JOSE PARDO

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la condena al alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández (PSdeG), por lesiones leves contra una hostelera de la villa. El regidor había presentado un recurso tras la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Betanzos que le imponía una pena de multa de 180 euros y una indemnización de 100 euros.

Los hechos se remontan al 11 de septiembre del 2024, en la terraza de la hostelera, cuando la mujer le reprochó al regidor la decisión de denegarle permiso para instalar una barra en el exterior durante las fiestas. Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial ordena modificar los hechos probados. En concreto, el alcance del empujón que el alcalde habría propinado a la hostelera. La sentencia inicial indicaba que Bernardo Fernández «le propinó un empujón que la desplazó de su posición inicial», mientras que la Audiencia Provincial señala que le propinó «un ligero empujón [...] para apartarla».

«No empujé a esa persona»

«Respeto la sentencia pero no la comparto en absoluto porque no empuje ni siquiera levemente a esa persona», ha señalado el alcalde eumés a este medio. Es por eso que ha adelantado que van a «solicitar la nulidad ante la Audiencia Provincial» y, en caso de no aceptarse, presentarán un «recurso de casación ante el Tribunal Constitucional». «No voy a admitir que se diga que he hecho algo que no he hecho. Ni leve, ni fuerte», ha sentenciado Fernández.