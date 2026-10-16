El CIFP Paseo das Pontes distinguido como el primer Centro de Referencia Nacional en la familia de textil, confección y piel

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP en su visita este viernes al CIFP Paseo de los Puentes

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Paseo das Pontes, de A Coruña, se ha convertido en el primer Centro de Referencia Nacional en la familia profesional de textil, confección y piel. Así se lo comunicó este viernes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante una visita al centro.

La declaración se acordó esta misma mañana en la Comisión de FP de la Conferencia de Educación, y se ratificará la próxima semana en el Consejo General de FP. Posteriormente, deberá aprobarse en Consejo de Ministros y publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

Este reconocimiento como Centro Nacional de Referencia permitirá al CIFP Paseo de los Puentes recibir una financiación específica por parte del Ministerio para el desarrollo de los planes de trabajo a través de los que ejecutan sus objetivos.

La distinción, explicó el conselleiro, ratifica la calidad de estas enseñanzas en Galicia, que son «un exemplo de prestixio e innovación» a nivel estatal. «Este novo éxito da nosa FP non é froito da casualidade, senón dun traballo constante no tempo e de colaboración conxunta entre a Administración, os centros cos seus equipos directivos á fronte, os docentes, o alumnado e tamén as empresas, que nos amosan a súa confianza día a día», añadió.

En ese sentido, Román Rodríguez apuntó que Galicia es también la única comunidad con otros dos centros con distinguidos como de referencia nacional, en este caso para la familia profesional Marítimo-Pesquera. Se trata del Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa, de A Illa de Arousa) y del Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo).

La Red de Centros de Referencia Nacional está formada por 40 centros de toda España. Son centros públicos que facilitan una formación competitiva, realizan acciones de innovación y experimentación y están especializados en un determinado sector productivo. En el caso del Paseo das Pontes, se centra en la moda, con una estrecha colaboración con la firma Inditex, de referencia a nivel mundial en este ámbito. Los centros de referencia nacional son, por tanto, punteros en su área y fomentan la investigación y la innovación para dar respuesta a las necesidades del tejido económico.

En la visita de este viernes al centro coruñés, el conselleiro estuvo acompañado por la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, y por Marta Espiga, miembro de Recursos Humanos del área de producción de Inditex.