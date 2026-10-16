Las candidaturas del PSdeG al Congreso afloran las tensiones internas en el partido
REDACCIÓN / LA VOZ
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Orozco desconfía de las votaciones en las agrupaciones de Lugo, pero Lara Méndez defiende los procedimientos: «Foi das veces que máis se axustaron as listas ao manifestado polas bases»16 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
El PSdeG decidió aplicar una profunda renovación de sus candidaturas al Congreso, hasta el punto de cambiar a sus cuatro cabezas de lista. Pero estos movimientos han generado tensiones, de menor a mayor intensidad, en