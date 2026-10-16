Las candidaturas del PSdeG al Congreso afloran las tensiones internas en el partido

M. Varela / M. Ascón / S. Varela REDACCIÓN / LA VOZ

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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. PACO RODRÍGUEZ

Orozco desconfía de las votaciones en las agrupaciones de Lugo, pero Lara Méndez defiende los procedimientos: «Foi das veces que máis se axustaron as listas ao manifestado polas bases»

16 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

El PSdeG decidió aplicar una profunda renovación de sus candidaturas al Congreso, hasta el punto de cambiar a sus cuatro cabezas de lista. Pero estos movimientos han generado tensiones, de menor a mayor intensidad, en

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