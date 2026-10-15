Treinta carreras universitarias consiguieron captar en la primera matrícula a más del 90 % de sus alumnos
REDACCIÓN / LA VOZ
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Los campus con mayor especialización se aseguraron más estudiantes en los llamamientos iniciales a la universidad15 oct 2026 . Actualizado a las 20:17 h.
Hay carreras universitarias en Galicia que apenas necesitan una o dos convocatorias de matrícula para captar a todos los estudiantes que acaban cursando esos estudios. Por primera vez, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), que