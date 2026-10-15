Suspendida la entrada en prisión del maquinista del Alvia que descarriló en Angrois mientras se tramita su petición de indulto

El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois, Francisco José Garzón, en la última jornada del juicio Xoán A. Soler

La jueza María Elena Fernández Currás ha accedido a la suspensión del cumplimiento de la sentencia ejecutoria al maquinista Francisco Garzón, condenado a dos años y medio de cárcel por el accidente del tren Alvia siniestrado en Angrois (Santiago) en julio del 2013, mientras se tramita la petición de indulto.

«Procede acceder a la solicitud de suspensión de ejecución de la pena impuesta, mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente acerca del mismo», advierte la jueza en un auto fechado el 14 de octubre.

El propio auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago recoge, en sus fundamentos de derecho, que la ley que regula el indulto establece que la propuesta de indulto «no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria». «No obstante», añade la jueza, «habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto» en el Código Penal, por lo que decide acceder a la suspensión temporal del cumplimiento de pena de cárcel «atendiendo a las circunstancias de todo tipo, concurrentes en relación al condenado, al delito y a la naturaleza y duración de la pena a ejecutar».

La resolución puede ser impugnada mediante interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días a contar desde su notificación, o recurso de apelación directo en cinco días.

La jueza Fernández Currás ya se mostró a principios de septiembre favorable a un indulto para el maquinista arrepentido. Con todo, no será ella quien decida sobre la medida de gracia que, una vez solicitada y tramitada, debe ser discutida por el Gobierno en Consejo de Ministros y sancionada por el rey, en caso de que la resolución sea favorable al condenado.

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El proceso judicial

Tras una instrucción que duró años y un juicio de varios meses, Fernández Currás condenó tanto al maquinista como al exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, por el descarrilamiento que provocó 80 muertes en el barrio compostelano de Angrois hace ya 13 años.

La plataforma de víctimas denunció durante todo ese tiempo que hubo decisiones, tanto en el ámbito técnico (Adif y Renfe) como en el político (Ministerio de Fomento), que provocaron una disminución del nivel de seguridad en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. En ese trayecto, la curva de A Grandeira, la primera tras un recorrido casi rectilíneo, quedó finalmente sin la protección del sistema de control de la velocidad 'ERTMS', a expensas de un fallo humano como el que se produjo.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña retiró la condena al ex director de seguridad de la empresa pública Adif, por lo que dejó a Garzón como único responsable del accidente.