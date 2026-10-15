La sequía prolongada se extiende ya a toda Galicia Costa

Embalse de As Forcadas, con un nivel de agua muy bajo CARLOS CARBALLEIRA

Las lluvias no terminan de llegar a Galicia con la intensidad y frecuencia habituales, y la situación preocupa. La Oficina Técnica da Seca se reunió este jueves, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, para revisar distintos datos y previsiones, tras lo que tomó algunas decisiones. Entre ellas, declarar en situación de sequía prolongada toda la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, que incluye la provincia de A Coruña, buena parte de la de Pontevedra y el norte de la de Lugo. La decisión se toma tras analizar la evolución de los últimos indicadores de sequía y ante un escenario de reducción de las precipitaciones sostenida en el tiempo.

Esta declaración, que ya se decretó a finales de septiembre en los sistemas del Ulla-Tambre y de la Costa Norte y que ahora se extiende, no implica restricciones ni en el consumo ni en los usos del agua. Pero sí abre la puerta a adaptar el régimen de caudales ecológicos —la cantidad mínima de agua que debe fluir por un río para garantizar que flora y fauna sigan vivas—. Se hará cuando proceda y con garantías ambientales. De esta manera, a partir de ahora podrán reducirse los caudales ecológicos mínimos aplicables en una situación ordinaria hasta los valores mínimos especificados para una situación de sequía, según marque el plan hidrológico de la demarcación.

Por otro lado, la oficina técnica también decidió mantener las alertas de prealerta y alerta de escasez de agua tal y como estaban, con la excepción del sistema del río Grande, en Camariñas, en el que se desactiva la prealerta por la buena evolución de los principales indicadores en las últimas semanas.

En concreto, 32 concellos siguen en alerta por escasez de agua, el segundo nivel de alerta más alto de los establecidos en el plan especial da seca. Se trata de los municipios de Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda e Vilaboa, Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia, Zas, y Baiona (que no está en alerta, pero a la que se aplican medidas equivalentes). Este escenario implica una intensificación de las medidas para conservar los recursos existentes. Entre las actuaciones que pueden adoptarse figura la limitación de usos no prioritarios, como el baldeado de calles o el riego de jardines.

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Otros 91 ayuntamientos están en escenario de prealerta, que implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses, así como la recomendación de medidas de concienciación ciudadana para un uso responsable del agua, además de pedir que se minimicen los gastos públicos no esenciales.

Los municipios en prealerta por escasez coyuntural de agua son Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra, Vilasantar, Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol, Guitiriz, Alfoz de Castrodouro, Foz, Muras, Ourol, O Valadouro, Viveiro, Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño, As Somozas, Fornelos de Montes, Gondomar, Mondariz, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior, Vigo, A Guarda, O Rosal, A Illa de Arousa, Caldas de Reis, Cambados, Cuntis, O Grove, Portas, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, A Coruña y Cambre.