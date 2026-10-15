Salen a subasta pública algunos pisos de Sito Miñanco y de Marcial Dorado

Sito Miñanco, junto a sus abogados, en una imagen de 2025. Fernando Villar | EFE

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acogerá el próximo 19 de noviembre la subasta de 26 lotes de propiedades incautadas por el Plan Nacional sobre Drogas, entre los que figuran pisos, viviendas, bajos y fincas de tres históricos narcos gallegos, Sito Miñanco, Marcial Dorado y el fallecido Manuel Abal Feijoo, Patoco.

Varios de estos lotes ya han sido incluidos en subastas anteriores, sin encontrar comprador, pero entre los que irán a la puja del próximo mes de noviembre figuran dos novedades: los pisos de Sito Miñanco en el centro de Pontevedra y la finca en la que Marcial Dorado comenzó a construir un edificio en A Illa de Arousa.

Así, el Estado subastará el piso de Miñanco en la calle Loureiro Crespo, frente al Hospital Provincial de Pontevedra, un inmueble de más de 90 metros cuadrados con trastero y aparcamiento que sale inicialmente en 256.907 euros. También figura en uno de los lotes el piso que el famoso capo gallego tenía en el número 26 de la calle Benito Corbal, de 72 metros cuadrados, con trastero. El precio inicial será de 224.872 euros.

En la subasta saldrán también otras dos propiedades vinculadas a Sito Miñanco: una vivienda unifamiliar en la urbanización o Rial, de Vilagarcía de Arousa; y otra casa ubicada en Prado de Pradocelo, en Sanxenxo. En el primer caso, la subasta arranca en 213.058 euros, y en el segundo, en 437.449 euros.

La finca de Marcial Dorado

Además, el lote número 24 incluye una finca rústica en O Xufre, en A Illa de Arousa, propiedad del narco Marcial Dorado, sobre la que se ubica un edificio en construcción de cuatro plantas y garajes. La subasta inicial supera el millón de euros.

También volverán a salir a subasta los 10 locales comerciales de Marcial Dorado en Santiago de Compostela, que todavía no han encontrado comprador. Se trata de una decena de locales distribuidos en galería entre las calles Rosalía de Castro y Mestre Mateo que arrancan en los 315.000 euros.

Finalmente, los bienes subastados incluyen fincas y un bajo comercial de Manuel Abal Feijoo, Patoco, fallecido en accidente de moto en 2008. Se trata de un bajo comercial en Portonovo, en la calle La Marina, donde se ubicaba un pub, y varias fincas en Oroso y Frades. En conjunto saldrá a subasta por algo más de 150.000 euros.