El PP de Galicia destaca como un «orgullo» que Tellado lidere la candidatura por A Coruña

Miguel Tellado, Paula Prado, Miguel Lorenzo y Diego Calvo, durante la apertura de la interparlamentaria del PP en A Coruña Marcos Míguez

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha considerado este jueves «un orgullo» para el partido que Miguel Tellado, su predecesor en el cargo y hoy número dos del PP nacional, lidere la candidatura por A Coruña, como ya hizo en el 2023.

Prado recordó también el origen de Feijoo y destacó que «hai moita sangue galega» en las filas del PP. «Iso para nós é moi importante. Esperemos que cando gobernen os galegos, que teñen a Galicia na cabeza e no corazón, rematen os recortes e os agravios», dijo tras reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez que haya tratado a Galicia como «unha comunidade de segunda».

Prado insistió en que Galicia debe ser el «motor de cambio» en España y destacó el trabajo «incansable» de los parlamentarios y senadores gallegos.

En esa línea, afirmó que no se prevén «grandes sorpresas» en las candidaturas del PP, que se decidirán «nos organos competentes do partido», y se conocerán «cando sexa o momento oportuno». La secretaria general no dio más pistas sobre la composición de las candidaturas, aunque señaló que la «tónica xeral» será una combinación de «renovación con experiencia» y que el resultado será «previsible».

Prado también fue preguntada por las listas del PSdeG y consideró que la incorporación de dos subdelegados del Gobierno, Obdulia Taboadela y Abel Losada por A Coruña y Pontevedra, indica que el Gobierno «está desmoronándose e en caída libre» porque «abandonan o barco os que creen que se vai afundir».