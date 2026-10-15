La plataforma sanitaria de Galicia: trece tráilers al día para suministrar productos al Sergas y 3.000 puntos de entrega

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Varias autonomías se han interesado por el modelo gallego, la última, Cantabria, que visitó las instalaciones de esta central en Negreira

17 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La plataforma logística sanitaria de Galicia nutre a todos los centros de salud, hospitales y residencias sociosanitarias de la comunidad del material fungible que precisan para mantener la atención durante las 24 horas y los

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