El maquinista de Angrois recibe «con tranquilidad» la suspensión de su entrada en prisión

Garzón Amo y su abogado llegando a la segunda sesión del juicio del Alvia en los juzgados de Santiago XOAN A. SOLER

El maquinista del Alvia accidentado en Angrois el 24 de julio del 2013, Francisco José Garzón Amo, ha recibido «con tranquilidad» la noticia de que la jueza ha decido suspender su entrada en prisión, al menos