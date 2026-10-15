El maquinista de Angrois recibe «con tranquilidad» la suspensión de su entrada en prisión
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La defensa de Garzón Amo cree que no tenía sentido su encarcelamiento si cualquier indulto posterior lo dejaría en la calle; la plataforma de víctimas del Alvia lamenta que tras 13 años de lucha «nadie sea responsable»15 oct 2026 . Actualizado a las 15:27 h.
El maquinista del Alvia accidentado en Angrois el 24 de julio del 2013, Francisco José Garzón Amo, ha recibido «con tranquilidad» la noticia de que la jueza ha decido suspender su entrada en prisión, al menos