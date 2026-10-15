A inscrición na proba en liña do Celga poderá facerse desde este venres
GALICIA
Haberá 200 prazas para se examinar do nivel 4 de lingua galega o venres 27 de novembro15 oct 2026 . Actualizado a las 12:01 h.
Este ano a Xunta volve convocar exames do Celga en liña para aquelas persoas que non poidan acudir de xeito presencial. As probas a distancia celebraranse o venres 27 de novembro, e serán concretamente para obter o nivel 4 do Certificado de Lingua Galega.
Haberá 200 prazas, duplicando a oferta do ano pasado cando se fixeron por primeira vez estes exames telemáticos. No caso de haber máis peticións que prazas dispoñibles, o día 4 de novembro levarase a cabo un sorteo aleatorio entre todas as persoas solicitantes, sen que inflúa a orde de inscrición. Terá lugar nun acto público no salón de actos da sede da Secretaría Xeral da Lingua, en Santiago de Composela (rúa de San Roque).
Para optar a esta convocatoria de exame hai que ter máis de 18 anos ou cumprilos antes da data de celebración da proba.
Precisa dobre inscrición
O prazo para se anotar abrirase este venres 26 de outubro e estará activo durante dez días hábiles. As persoas que desexen inscribirse terán que presentar dúas solicitudes: unha a través da sede electrónica da Xunta, a efectos de rexistro oficial de entrada e a correspondente tramitación administrativa, e outra na plataforma de teleformación da Secretaría Xeral da Lingua, que dará o soporte técnico para a realización da proba en liña.
Para realizar os exames, os candidatos deberán dispoñer dun ordenador con conexión a internet e unha cámara web, á que accederá o sistema durante o tempo que dure a proba en liña, co obxecto de verificar que a persoa realiza a mesma de xeito autónomo e sen axudas externas. Tamén deberá contar cun micrófono para a gravación de voz e altofalantes. Ademais, é necesario facer a proba cun teléfono móbil, xa que permitirá controlar o posto no que a persoa realiza o exame desde un segundo punto de vista diferente ao obtido pola propia cámara web do ordenador.
Todos os requisitos e detalles da convocatoria poden consultarse nesta resolución da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) deste xoves.