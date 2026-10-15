La falta de cuidadores para personas dependientes alerta a la Fiscalía gallega

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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Dos mayores en Boiro, en una imagen de archivo
Dos mayores en Boiro, en una imagen de archivo CARMELA QUEIJEIRO

Advierte que las órdenes de ingreso en residencias por emergencia social no tienen en cuenta la edad y conviven usuarios con patologías psiquiátricas

16 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Justicia empieza protegiendo a los que más sufren. La infancia, los mayores o las personas con discapacidad son prioridades para la Fiscalía Superior de Galicia y así lo defiende en sus memorias anuales. En

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