La falta de cuidadores para personas dependientes alerta a la Fiscalía gallega
REDACCIÓN / LA VOZ
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Advierte que las órdenes de ingreso en residencias por emergencia social no tienen en cuenta la edad y conviven usuarios con patologías psiquiátricas16 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Justicia empieza protegiendo a los que más sufren. La infancia, los mayores o las personas con discapacidad son prioridades para la Fiscalía Superior de Galicia y así lo defiende en sus memorias anuales. En