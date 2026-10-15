Unha guía propón facturas en galego, atención bilingüe e cursos para promover a lingua nas empresas
GALICIA
Unha ampla representación do tecido económico da comunidade acudiu en Vigo á presentación dun documento para fomentar o galego nas comunicacións e nas relacións cos clientes15 oct 2026 . Actualizado a las 18:20 h.
Co obxectivo de promover a lingua no eido da empresa, o Foro Enrique Peinador presentou este xoves en Vigo a Guía básica de galeguización empresarial, un documento de trinta páxinas onde se recollen recomendacións e suxerencias para que as empresas incorporen e promovan o uso do galego como un elemento máis da súa cutura corporativa. «Nun mercado cada vez máis globalizado o uso da lingua aporta un claro signo de diferenciación positiva á empresa e aos seus produtos», expón a guía.
O texto, promovido tamén polo colectivo Galeguizar Galicia co patrocinio da Deputación de Pontevedra, foi presentado na cidade olívica diante dunha ampla representación do tecido empresarial galego. Estiveron presentes responsables da banca, da distribución alimentaria ou da industria e todos eles recibiron con interese a proposta da guía, que busca resolver dúbidas e orientar o sector empresarial para que se incorporen ao galego ou para que formen ao persoal e preparen modelos para incorporar a lingua nas súas comunicacións.
«Trátase dunha publicación sinxela que pretende facilitar os primeiros pasos mediante información clara e propostas asumibles, adaptadas ás características e posibilidades de cada organización», defenden dende o Foro Enrique Peinador. O documento, que comeza animando as empresas a fomentar o galego para mellorar a percepción da marca ou a responsabilidade coa contorna, propón diferentes accións que poden resultar eficientes para promover a normalización lingüística en compañías de ámbitos variopintos.
Ofrecer contratos e facturas en lingua galega, manter modelos bilingües para que os clientes poidan escoller en que idioma relacionarse coa empresa ou utilizar o galego en carteis e etiquetas son algunhas das propostas da guía, que tamén inclúe apartados con información útil sobre as normativas que amparan o dereito a empregar o galego. É o caso do plan de dinamización da lingua no tecido económico aprobado no 2016 e que, malia ter finalizado a súa vixencia —como expón o documento—, segue resultando útil como referencia para promover o uso do galego.
O documento, dirixido a empresas, comercios, autónomos e demais profesionais, remata cun sinxelo esquema que convida as empresas a planificar as medidas, a formar o persoal, a apostar polo deseño en galego e a revisar periodicamente a aplicación desas decisións. «O importante é establecer un rumbo, actuar con coherencia e consolidar progresivamente o seu uso nos diferentes ámbitos da actividade empresarial», conclúe.
No acto deste xoves, presidido pola vicepresidenta segunda da Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, estiveron tamén o secretario xeral da Lingua, Valentín García; o presidente do Foro Enrique Peinador, Xosé González; e a secretaria do colectivo Galeguizar Galicia, Carme Vázquez, que conduciu o evento. Xunto a eles sentaron representantes de Gadisa, Abanca, Caixa Rural, a Cooperativa Hoxe, Martín Códax, Progando, Itelsis, Estaleiros Cardama, Industrias Ferri, Vegalsa, a ONCE ou Carrefour, entre outros.