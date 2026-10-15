Educación avanza en el diseño del nuevo programa de refuerzo de la lectura para implantarlo este curso en 3º y 4º de Educación Primaria

Alumnos en el aula de un colegio de educación primaria. EUROPAPRESS

La Consellería de Educación ha constituido este jueves el grupo de trabajo para el desarrollo del programa Avanza Lectura, unas de las primeras medidas impulsadas por la Xunta en el Marco gallego para el impulso educativo. El objetivo es reforzar las competencias en comprensión lectora del alumnado de 3º y 4º de Primaria, una vez analizados los resultados del último informe PISA, y el Gobierno gallego busca implantarlo ya este curso.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, han presidido la primera reunión de este grupo, en el que participan asesores del Programa de lectura, escritura y acceso a la información, de los departamentos de Programas de innovación y de Formación del profesorado, de la Inspección Educativa y del Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI).

Avanza Lectura se pondrá en marcha ya en el presente curso 2026/27 en aquellos centros que más lo necesiten, apunta la Xunta, con el fin de reforzar «esta competencia transversal y fundamental para que el alumnado pueda adquirir con eficacia cualquier conocimiento de cualquier materia del currículo».

Se trata de una propuesta de intervención y acompañamiento orientada a la mejora sistemática de la competencia lectora que combinará refuerzo de la formación del profesorado, evaluación inicial para detectar las dificultades de comprensión, intervención adaptada a dichas necesidades, recursos didácticos y seguimiento de los resultados, con especial atención a los centros que presenten mayores necesidades de mejora.

La hoja de ruta de la Xunta para fortalecer las competencias básicas del alumnado contempla también el programa Avanza Matemáticas para la etapa de Primaria —cuyo grupo de trabajo también se constituyó esta semana— y va acompañada de nuevas medidas de apoyo, acompañamiento y orientación a los docentes.