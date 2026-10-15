Una comitiva del BNG denuncia en Bruselas los problemas de despoblación en el rural

Jose G. Santalla

Alcaldes y diputados autonómicos del BNG llevaron a Bruselas los problemas de despoblación y del rural en sus concellos. La comitiva nacionalista también participó en unas jornadas contra la despoblación rural junto a expertos y políticos de otras partes de Europa.

Los regidores de Samos (Chus López), Verea (José Antonio Pérez) y San Sadurniño (Secundino García) fueron acompañados por los diputados del BNG Nino Fernández y Sonia Vidal -miembros de la comisión de Agricultura-, así como por concelleiros nacionalistas de varias partes. La expedición se reunió con miembros de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea y con el gallego Serafín Pazos Vidal, experto en cohesión territorial y despoblación.

La comitiva también formó parte de unas jornadas sobre la iniciativa «Derecho a Permanecer» -el plan de la UE contra la despoblación del rural- organizadas por el grupo parlamentario Verdes/ALE del que forma parte Ana Miranda. El alcalde de Verea fue panelista en uno de los eventos junto a políticos de Alemania, Francia y Suecia. En su intervención, José Antonio Pérez puso a su concello -que esta semana superó los 1000 habitantes tras décadas de declive poblacional- como ejemplo y reivindicó una PAC al servicio del rural.

Ana Miranda denunció que «o problema do despoboamento no medio rural afecta á supervivencia dun cento de de concellos en Galiza», algo que también «afecta negativamente a produtividade e viabilidade de ducias de explotacións gandeiras e labregas», declaró. Miranda apoyó la petición de la Eurocámara para destinar un 10% de los fondos FEDER en el próximo presupuesto europeo a la lucha contra la despoblación. «Na actualidade o 60% dos fondos FEDER están desaproveitados e non atenden as prioridades de servizos públicos, saneamento, vivenda ou renovación e transición enerxética», expuso la eurodiputada del BNG, que movilizó a su partido en Bruselas como ya hizo, el pasado junio, para reivindicar la lucha contra los incendios forestales.