Abanca aportará tres millones al Xacobeo 2027 para reforzar su impacto y su proyección internacional

Alfonso Rueda y Juan Carlos Escotet rubrican el acuerdo en Monte Pío, acompañados por Miguel Ángel Escotet, Marcos Gómez y Francisco Botas XOAN A. SOLER

Abanca aportará al Xacobeo 2027 tres millones de euros para reforzar el impacto económico, social y cultural del evento y su proyección internacional. Lo hará en virtud de un convenio de patrocinio firmado este jueves en Santiago por el presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Escotet, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Según detalló Escotet, la colaboración de Abanca se articulará sobre tres vías de actuación. Por un lado estará la financiación de iniciativas oficiales de la Xunta, como grandes eventos culturales, musicales y deportivos vinculados al año santo. La segunda línea consistirá en desarrollar una programación propia a través de Afundación, la obra social de Abanca, con iniciativas como exposiciones que incorporarán obras de su propia colección artística de autores, que incluye firmas como las de Urbano Lugrís o Eduardo Arroyo. El tercer y último eje estará centrado en la conservación medioambiental de las rutas jacobeas, con iniciativas de voluntariado como el programa Un Camino sin huella.

«La experiencia no empieza cuando llegamos al Obradoiro, sino a cada paso del trayecto, en el bar, en el comercio o en la pequeña fonda del rural que abre sus puertas», declaró Escotet, que también quiso resaltar el papel del año como instrumento para impulsar la economía, favorecer la cohesión territorial y aumentar la presencia de Galicia en el exterior, subrayando la voluntad de la entidad de contribuir a que las oportunidades derivadas del Xacobeo alcancen «tanto a las ciudades como a las localidades del medio rural».

Colaboración público-privada para «o gran ano de Galicia»

Por su parte, Alfonso Rueda destacó la importancia de la colaboración público-privada para impulsar una celebración que aspira a convertirse «no mellor Xacobeo da historia» y agradeció el apoyo de Abanca a los proyectos estratégicos para Galicia. En ese sentido, agradeció a la entidad financiera que renovase su colaboración con el Xacobeo y destacó su respaldo continuado al desarrollo de la comunidad. «Cando necesitamos á banca, a banca está aí», afirmó, antes de subrayar que el patrocinio de Abanca simboliza el compromiso de la entidad con el futuro de la región.

«O 2027 vai ser o gran ano de Galicia, o ano que queremos proxectar cara o mundo», señaló el presidente gallego, quien defendió la implicación del mayor número posible de empresas e instituciones para aprovechar las oportunidades que ofrece la cita jacobea.

Durante su intervención, Rueda avanzó que las actividades de preparación comenzarán a desplegarse desde este año, continuarán durante el 2027 y se prolongarán en el 2028, con la vista puesta en la que denominó «década do Xacobeo».

En la rúbrica del convenio, que tuvo lugar en la residencia oficial del presidente de la Xunta en Monte Pío, Rueda y Escotet estuvieron acompañados por el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, y el comisario del Xacobeo, Marcos Gómez.