La Xunta vuelve a ampliar la época de alto riesgo de incendios, ahora hasta el 31 de octubre

Incendio en Calvos de Randín el pasado 25 de septiembre ALEJANDRO CAMBA

El período considerado de alto riesgo de incendio en Galicia se extenderá hasta el próximo 31 de octubre. El motivo: las actuales condiciones meteorológicas, con una prolongada escasez de lluvias y previsiones que, a priori, no indican un cambio radical del panorama. Es la segunda vez que la Xunta amplía las fechas. Ya lo hizo a finales de septiembre, al añadir dos semanas al período inicial, y vuelve a hacerlo ahora para llegar hasta final de mes.

La resolución de la Consellería de Medio Rural que hace oficial esta decisión ha sido publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y dispone «que, debido a las actuales condiciones meteorológicas, se amplíe la época de peligro alto de incendios forestales durante el año 2026 a las fechas comprendidas entre el 16 y el 31 de octubre».

Inicialmente, la época de riesgo alto se determinó en una orden aprobada a principios de junio. En ella se indicaba que aunque originalmente se extendía entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el director xeral de Defensa do Monte podía decidir modificar esas fechas y declarar como peligro alto otras épocas del año «cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias agraven el riesgo de incendios». Con la nueva resolución, el período se alarga ya un mes más de lo previsto.

Según el Pladiga 2026 (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia), en época de peligro alto «el despliegue de los medios de extinción y alerta deberá ser máximo, en función de la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad». La determinación de riesgo alto también condiciona el organigrama jerárquico de los servicios de extinción. Además, se mantendrá sin reducción la presencia de personal en la red de puntos de vigilancia.

La época de peligro alto también supone ciertas restricciones en función del IRDI, el Índice de Riesgo Diario de Incendio forestal que puede consultarse en este apartado de la web de la Consellería de Medio Rural. Si ese índice es muy alto o extremo, queda prohibido, entre otras cosas, utilizar el fuego en todo tipo de espacios abiertos, incluyendo zonas recreativas y de acampada y las zonas habilitadas de las áreas de descanso de la red de carreteras. Con índice alto, en esas zonas y en caminos forestales, rurales o vías que las atraviesen tampoco estará permitido ejecutar trabajos con maquinaria sin disponer de autorización y de equipamiento de extinción de incendios, así como circular con vehículos motorizados. Con índice moderado, quienes circulen por esas zonas o vías están obligados a identificarse si así lo solicita una autoridad competente.