Las reservas de agua embalsada en Galicia siguen bajando y pierden más de 70 hectómetros cúbicos en una semana

Embalse de Belesar a finales de septiembre CARLOS CORTÉS

Los embalses gallegos están cada vez más vacíos. Tras una primavera y un verano especialmente cálidos y secos, el otoño no está aportando las lluvias que podrían ayudar a que se recuperasen. De hecho, según el último boletín hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica, publicado este miércoles, las presas de la demarcación Galicia Costa están ya a menos de la mitad de su capacidad, en concreto al 48,4 %.

En esta cuenca se acumulan 331 hectómetros cúbicos de agua, una cifra que todavía está por encima de la que presentaba el año pasado por estas mismas fechas, aunque por debajo de las medias a cinco y diez años. En una semana el conjunto de estos embalses perdió 12 hectómetros cúbicos, lo que supone 1,7 puntos menos de su capacidad.

En la demarcación hidrográfica Miño-Sil, las presas están al 53,1 %, dos puntos menos que hace siete días. Acumulan 1.610 hectómetros cúbicos de agua, después de perder 61 hectómetros cúbicos en la última semana. La situación es peor que la del 2025 a estas alturas de año, pero muy similar a la media de los últimos cinco y diez años.

Centrándose solo en las reservas de agua para consumo, entre ambas cuencas acumulan un total de 258 hectómetros cúbicos. En esta categoría, Galicia Costa está al 50,6 % de su capacidad, y Miño-Sil, al 60,2 %.

La reserva española cae solo medio punto

En el conjunto de España, la reserva hídrica ha caído medio punto en una semana, bajando al 57,8 %. El conjunto de los embalses del país acumula 32.409 hectómetros cúbicos. Según explica el ministerio, en los últimos días las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y también han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica.

Aún así, son mayoría las demarcaciones hidrográficas en las que baja la cifra de agua embalsada. Las excepciones son las cuencas internas de Cataluña, que suben 0,7 puntos; el Cantábrico Occidental, que gana dos décimas; y el Júcar, que gana una. El Ebro y las cuencas internas del País Vasco se mantienen sin cambios.