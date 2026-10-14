El PSOE de Lugo deja fuera a Orozco de su lista al Senado

Lara Méndez, junto a Carmela López y Miguel Fernández, en el comité provincial del PSOE de Lugo que eligió la lista al Congreso y al Senado LAURA LEIRAS

Finalmente José López Orozco no irá en las listas del PSOE de Lugo al Senado (salvo que el comité federal del sábado cambie a última hora, algo improbable). Así lo trasladó este miércoles la gestora del PSdeG al comité provincial, señalando que el actual senador, César Mogo, había obtenido mayor número de apoyos en la provincia que el exalcalde de Lugo. Al parecer, la dirección del PSdeG, con Lara Méndez presente en el comité, le habría ofrecido unas horas antes a Orozco la opción de ir de número dos al Congreso, detrás de Patricia Otero, que fue la que más apoyos recibió, pero el veterano socialista declinó el ofrecimiento porque el se veía más valioso al partido desde la Cámara Alta.

La dirección del partido explicó que Mogo habría obtenido más votos que Orozco para el Senado, con 40 agrupaciones a su favor, que representan a 1.382 afiliados; mientras que Orozco venció en 25 agrupaciones, que representan a 989 afiliados. Pero para los militantes que apoyaron al ex alcalde, este habría sido el más votado en 34 de las 53 agrupaciones locales, entre ellas en la asamblea de la capital, donde el veterano socialista sacó 63 apoyos por 55 del senador de O Valadouro. Ante este gran apoyo de la militancia, Orozco envió un escrito al PSdeG en el que aceptaba ir de número dos en la lista del Senado: «Sería o máis normal, porque quedaría raro que non fora eu e si outros compañeiros con menos apoios». Pero a ese ofrecimiento ya no tuvo respuesta.

En el comité provincial pidió la palabra el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, que mostró abiertamente su disconformidad con que se hubiese dejado a Orozco fuera de la lista al Senado.

De esta forma, el PSdeG ha cerrado una operación que se comenzó a gestar en la última semana en varias agrupaciones locales del partido que, ante la falta de debate interno, querían aportar una opción, la de Orozco, que podría ayudar a incrementar el número de votantes para intentar arrebatarle un de los tres diputados que alcanzó el PP en julio del 2023.

Además, la intención de los militantes que propusieron a Orozco era conseguir rescatarlo para la vida política lucense, con el objetivo de que pudiese servir su figura y tirón para las municipales del 2027. Ahora, con la exclusión de Orozco de la candidatura al Senado, se hace más complicada su presencia en las listas o en la acción política de los comicios locales. Este miércoles, en una entrevista en Voces de Lugo, de RadioVoz, vinculó su posible presencia en las municipales al proceso de salir elegido senador.

El exalcalde había dado un paso al frente en los últimos tres días al ver que un buen puñado de militantes pidieron su regreso a la vida política. Este, les agradeció el gesto, mostró su ilusión y ganas de que quería aportar su experiencia (tiene 79 años), pero a la vez dejó claro que a final es la dirección del partido la que elegía los perfiles que consideraba más adecuados y que lo entendía si finalmente quedaba fuera de la terna al Senado.

El resto de la lista del PSOE

Además de Otero y Mogo, que casi con seguridad repetirán sus escaños tras el 29N, la candidatura del PSOE lucense irá al Congreso de número 2 con el concejal de Lugo Jorge Bustos; de 3 con Eva Blanco, coordinadora de Xuventudes Socialistas; y de 4 con Ismael Carcedo, secretario local en As Nogais (este último tuvo más apoyos en agrupaciones que los otros dos); mientras que en la papeleta al Senado, además de Mogo, irán la edila de Lugo Ana González Abelleira y el alcalde de Ribas de Sil, Roberto Castro.

El concejal Jorge Bustos irá de 2 al Congreso LAURA LEIRAS

De esta forma, la dirección del PSdeG quiere transmitir la importancia del trabajo del grupo municipal de Lugo —desbancado del gobierno por una moción de cesura— y, además el caso de Bustos, de ir preparando un relevo de futuro en un partido necesitado de banquillo para ocupar puestos de relevancia. El propio Bustos manifestaba este miércoles que agradecía el apoyo y que tomaba su elección con un hecho que le aportará más experiencia política.