El PSdeG cambia a sus cuatro candidatos y el PP presentará a Tellado por A Coruña
REDACCIÓN / LA VOZ
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Los subdelegados del Gobierno Obdulia Taboadela y Abel Losada liderarán las listas de A Coruña y Pontevedra, y el BNG confirma la continuidad de Néstor Rego y Carme da Silva15 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El PSdeG reunió el miércoles por la tarde a sus cuatro comités provinciales para aprobar las listas que concurrirán por estas circunscripciones a las elecciones del 29 de noviembre. Los socialistas gallegos impulsan una profunda