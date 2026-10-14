El PSdeG cambia a sus cuatro candidatos y el PP presentará a Tellado por A Coruña

Besteiro, junto a Pedro Sánchez, durante la campaña de las elecciones gallegas de febrero del 2024. CESAR QUIAN

El PSdeG reunió el miércoles por la tarde a sus cuatro comités provinciales para aprobar las listas que concurrirán por estas circunscripciones a las elecciones del 29 de noviembre. Los socialistas gallegos impulsan una profunda