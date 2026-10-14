El presidente de la Fegamp ve positivo que se aumente el fondo base de cooperación local hasta los 170 millones de euros

Alberto Varela, presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcia. Lavandeira jr | EFE

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, ve notas positivas en la propuesta de la Xunta sobre financiación local para el próximo año, al elevarse hasta los 170 millones de euros la cantidad con la que se dota el fondo base. Así se lo han comunicado los conselleiros de Facenda y de Presidencia, Miguel Corgos y Diego Calvo, en la reunión de la subcomisión permanente de Réxime Económico e Financeiro, en la que también participó la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto.

A la salida del encuentro, celebrado en la Consellería de Facenda en Santiago, Varela indicó que acababa de conocer las cifras, por lo que todavía no podía dar una opinión en nombre de toda la federación, sino que se limitaba a una opinión personal como presidente. Dicho eso, señaló como «dato positivo» que «se empece a atender» la reclamación de la Fegamp, que lleva años solicitando el aumento del fondo incondicionado del Fondo de Cooperación Local, también conocido como fondo base. Según la información recibida este miércoles, esa partida, que llevaba unos años congelada, pasará de 112 millones de euros a 170.

Explicó, sin embargo, que lo que no crece es el porcentaje que ese dinero supone dentro de los presupuestos autonómicos: «Temos outra reivindicación, dado que ese Fondo de Cooperación Local é unha parte dos presupostos da Xunta, pois que aumente a porcentaxe que lle corresponde, porque entendemos que ese aumento se fai porque tamén aumenta a recadación da Xunta, e iso posibilita aumentar ese fondo base».

Preguntado por los periodistas, Varela reconoció también que la financiación de los ayuntamientos sigue de algún modo en «situación de transición» a la espera de que se apruebe la nueva Lei de Administración Local, que ha iniciado su trámite parlamentario, pero que difícilmente estará aprobada antes de finales de año.

Así las cosas, explicó que habrá que repartir el dinero que quedaba del fondo adicional, que cifró en unos 40 o 50 millones. Esa cuestión se llevará al Consello de la Xunta «para repartilos cos criterios máis ou menos de reparto que están establecidos na futura Lei de Administración Local de Galicia, que todavía non está aprobada». Según Varela, el titular de Facenda trasladó que se llevaría a la reunión semanal del Gobierno autonómico antes de acabar el año.