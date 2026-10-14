El Norte de Portugal pide en Bruselas mejorar el tren con Galicia para ampliar el radio del aeropuerto de Oporto

Jorge Noya

La región Norte de Portugal reclamó este miércoles en Bruselas mejores conexiones con Galicia para promover la integridad territorial y ampliar el radio de acción del aeropuerto de Oporto. «El tren Celta a Vigo tarda dos horas y media y necesitamos un servicio más competitivo para acercar a las universidades, a las empresas y a las personas», aseguró Álvaro Santos, presidente de la Comisión de Desarrollo y Coordinación del Norte de Portugal. La petición de mejores conexiones entre los dos países la realizó en una sesión donde ponentes de varias regiones europeas plantearon sus soluciones para garantizar el acceso al transporte de la población rural.

Porque según explicó Santos, mejorar la conexión ferroviaria con Galicia no solo es necesario para promover el movimiento transfronterizo, sino para acercar el aeropuerto y el centro de la ciudad a otras localidades del norte luso con carencias en el transporte público. «La conectividad no es solo sobre el transporte, sino sobre conectar a las personas con los servicios», aseguró. Como ocurre en la comunidad gallega y en otros territorios europeos, los grandes centros urbanos han absorbido el crecimiento poblacional frente a las áreas rurales, donde se ha entrado en una especie de «círculo vicioso» —según definieron los propios ponentes— en el que muchas veces se acaba optando, aun erróneamente, por justificar la falta de servicios con la pérdida de habitantes.

«Debemos encontrar soluciones para quienes quieren quedarse en las zonas rurales», reclamó Patrik Schwarz-Kiefer, miembro del Comité de las Regiones, el órgano consultivo que representa a los territorios infraestatales ante las instituciones comunitarias. Su intervención, centrada en el «derecho a permanecer» que promueve el ente para garantizar la vitalidad de los entornos rurales o menos desarrollados, fue la antesala de otras ponencias en las que varias regiones del continente introdujeron sus proyectos para luchar contra lo que llamaron «pobreza en el transporte».

La región polaca de Lubuskie, por ejemplo, defendió un sistema de agrupación entre municipios que permitió mejorar las conexiones entre ellos y con el centro urbano de una región —de menos de un millón de habitantes— que lleva años experimentando una fuga de población hacia otras zonas del país y con destino al extranjero. Desde el Piamonte italiano, mientras tanto, defendieron el transporte hacia las localidades rurales como forma de fijar población y de amortiguar la rampante crisis de la vivienda que se vive en Turín, su centro regional. Otra región cercana, Friuli Venezia Giulia, detalló los acuerdos firmados con Eslovenia y Austria para fomentar el transporte entre fronteras, una experiencia que puede resultar interesante para Galicia dado el significativo tránsito de personas con Portugal, Asturias y Castilla y León.

Ventajas para trabajadores o recuperar el tejido empresarial

Pero también hubo lugar para propuestas que van más allá de las infraestructuras o de la planificación institucional. Fue el caso del representante del Centro de Portugal, que sugirió que se utilicen los fondos europeos para garantizar que los trabajadores que viven en zonas rurales y viajan a diario a los centros urbanos puedan tener cubiertos dentro de sus salarios los gastos que les supone desplazarse. «No obstante, siempre hablamos de acercar la gente a los servicios, y no los servicios a la gente», contrapuso la Cámara de Comercio de Teruel al introducir un programa para recuperar tejido empresarial en ayuntamientos pequeños.

El debate sobre el transporte como herramienta para combatir la despoblación se celebró en el marco de la Semana de las Regiones y las Ciudades, un evento que concluye este miércoles y en el que también ha participado Galicia. Al margen de la intervención del presidente de la Xunta en el pleno del martes, hubo presencia gallega en otras sesiones de alto nivel. Mientras que la Deputación de Pontevedra presentó su programa de ayudas para las comunidades de agua rurales, el Concello do Rosal pidio más apoyo para iniciativas como la comunidad energética local que creó el ayuntamiento y que permite promover el autoconsumo y la gestión colectiva de la energía renovable.