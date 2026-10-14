Casi un mes sin poder ducharse ni tirar de la cadena por escasez de agua en su casa de Cotobade: «Hai que pensar moito o de vir vivir á aldea»

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

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Susana Pérez recogiendo un cubo de agua en una fuente próxima a su vivienda
Susana Pérez recogiendo un cubo de agua en una fuente próxima a su vivienda Ramón Leiro

Susana y su familia se mudaron a Camiño Novo hace seis años, donde compraron una vivienda con cédula de habitabilidad. Como otros 58 inmuebles, se abastecen de una traída vecinal que está sin legalizar y que ya a ellos ya no les llega porque están más altos

15 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Susana Pérez, su marido y su hija son una de esas familias que hizo el camino de vuelta a la aldea. Vivían en Pontevedra, en el barrio de Monte Porreiro y compraron una casa en

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