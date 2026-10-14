La Fiscalía gallega avisa de incidencias relevantes con las pulseras antimaltrato
REDACCIÓN / LA VOZ
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Detecta problemas en zonas fronterizas con Portugal, por falta de cobertura y por entradas en zonas de exclusión en pueblos pequeños cuando la distancia de alejamiento es de 500 metros15 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las prioridades que se fijó hace cerca de un año Carmen Eiró Bouza en su toma de posesión como fiscala superior de Galicia irrumpen con fuerza en la memoria del ministerio público del 2026, la