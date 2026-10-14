Los colegios médicos aplauden la reforma de primaria y proponen pulirla a medida que se prueba en los centros piloto

Los representantes de los colegios médicos de Galicia y los responsables del Sergas, antes de iniciar la reunión en la Consellería de Sanidade SANDRA ALONSO

Los representantes de los colegios médicos de Galicia se reunieron este miércoles con los responsables de la Consellería de Sanidade para evaluar el plan de reforma de atención primaria, en el que han participado con propuestas y aportaciones. Pilar Garzón, la presidenta del Consello Galego de Colexios Médicos, aseguró que «estamos muy contentos con el plan, y seguro que a lo largo de su desarrollo hay cosas que se pueden modificar». «Por eso —añadió— uno de los objetivos es mantener el diálogo para pulir estos cambios».

Una de las grandes modificaciones es la nueva organización, con agendas de 30 pacientes al día para los médicos de familia y de 25 en pediatría. De momento este sistema se está probando en el Fontenla Maristany de Ferrol y en el centro de salud de Cambre, y esta misma semana se sumarán al proyecto Fingoi en Lugo, Poio y Allariz. El objetivo del plan piloto es probarlo en dos centros de cada área sanitaria hasta un total de 14. Durante estas primeras semanas habrá que corregir fallos ya que en el Fontenla Maristany, por ejemplo, no ha podido implementarse en todas las agendas médicas ya que hay fallos técnicos en los tres cupos en los que empezó.

Leer más: La nueva primaria: 30 pacientes por médico y 14 categorías diferentes de profesionales

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió una reforma en la que van a invertirse 320 millones de euros y crearse 644 nuevas plazas: «Quizais para min o máis relevante sexa a nova organización funcional, que ten por obxectivo aumentar o tempo clínico, diminuír todo o papeleo posible nas consultas de atención primaria e optimizar o funcionamento das diferentes categorías profesionais que traballan nos centros de saúde e tamén nos PAC», apuntó antes del encuentro. Garzón defendió esta apuesta de la consellería, «porque siempre hemos reivindicado la prioridad de la atención primaria como soporte de nuestro sistema sanitario».

Sobre la creación de plazas médicas, el conselleiro se refirió a 165 en total, aunque entre estas se incluye el centenar de los puntos de atención continuada tras ampliarse el horario de estos dispositivos al sábado por la mañana. El resto se distribuyen en 45 de medicina de familia para los centros de salud, 18 más para los PAC y dos de pediatría.