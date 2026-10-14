Abel Losada y Obdulia Taboadela se perfilan como candidatos del PSOE a las generales
REDACCIÓN / LA VOZ
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Los cuatro comités provinciales del PSdeG se reúnen esta tarde para aprobar sus listas, con Patricia Otero como aspirante en Lugo y Carmen Rodríguez en Ourense14 oct 2026 . Actualizado a las 19:25 h.
El PSdeG reúne esta tarde a sus cuatro comités provinciales para aprobar las listas que concurrirán por estas circunscripciones a las elecciones generales del 29 de noviembre. Los socialistas gallegos impulsan una profunda renovación de sus