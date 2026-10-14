Abel Losada, Marica Adrio y Manuel Pazos liderarán la candidatura del PSOE al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre

Los socialistas de la provincia de Pontevedra escogieron sus candidaturas a las elecciones del 29 de noviembre PSOE

Las listas del PSdeG-PSOE al Congreso y al Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre por la provincia de Pontevedra se proclamaron este miércoles por aclamación en la ejecutiva provincial, para ser ratificadas a continuación por el comité provincial. La candidatura al Congreso está encabezada por Abel Losada Álvarez, de Vigo, actual subdelegado del Gobierno en Pontevedra; María Adrio Taracido, de Pontevedra; Manuel Pazos Lamoso, actual portavoz municipal socialista de Marín; Tania García Sanmartín, de Vilagarcía; Ángel Rivas González, de Vigo; Digna Rivas Gómez, alcaldesa de Redondela; y David Alonso Bargiela, de O Porriño. La candidatura al Senado tiene como titulares a Carmela Silva Rego, de Vigo y expresidenta de la Diputación; José Cacabelos Rico, alcalde de O Grove; y Olga Alonso Suárez, de Vigo.

La reunión de la ejecutiva y del comité provincial estuvieron presididas por la vicesecretaria general provincial, Paula Fernández, ante la ausencia «por motivos familiares» de David Regades. Fernández sostuvo que se trata de «candidaturas renovadas e de consenso» y «dúas listas marcadas pola experiencia en distintos ámbitos da Administración pública e pola talla política, cada un no seu ámbito, do seus integrantes». Según indicaron desde el PSOE provincial, se trata de candidaturas «moi representativas de todo o territorio da provincia de Pontevedra, buscando poñer caras recoñedidas nos municipios de maior peso demográfico».

Como suplentes para la lista del Congreso figuran, por este orden: Verónica Pichel Guisande, de Forcarei; Xoel Souto Eiras, de Moraña; Sagrario Martínez Ferrari, de Cangas; David Guillán Moscoso, de Xuventudes Socialistas; Alicia Domínguez Correa, de Salvaterra; Amadeo Cuiñas Insua, de Pontevedra; Violeta de Santiago Moure, de Tomiño; Anselmo Táboas Muras, Pazos de Borbén; Estrela Vilacoba Blanco, de Xuventudes Socialistas; y Xurxo Gregorio Vaqueiro, de Salceda de Caselas.

En la lista del Senado figuran como suplentes del primer puesto, Carlos Núñez Hidalgo, de Vigo, y Bárbara Domínguez Freiras, de A Guarda; suplentes del segundo puesto, Vanesa Fernández Soage, de Ponteareas y Pedro Hermida Paredes, de Pontevedra; y del tercer puesto, José Luis Camiñas Vázquez, de Rodeiro; y Alba Forno Crespo, de Lalín.