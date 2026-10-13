La Xunta amplía las acreditaciones necesarias para ser monitor de actividades juveniles
GALICIA
Las ratios de personal dependerán de tramos de edad y de las necesidades de los participantes13 oct 2026 . Actualizado a las 18:57 h.
Las actividades juveniles que se desarrollen en Galicia deberán contar con un número de monitores determinado según la edad, el tipo de actividad y las necesidades de apoyo de los menores, anunció este lunes el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
Así, en las actividades sujetas a declaración responsable se aplicará una ratio de un monitor por cada ocho participantes menores de nueve años. A partir de esa edad, será una personas por cada diez participantes.
Si las actividades no requieren declaración responsable se exigirá una persona por cada diez críos menores de nueve años, y una personas por cada 15 niños en caso de que los participantes superen esa edad.
Esas cifras se incrementarán cuando haya menores con discapacidad que precisen apoyo.
Esas nuevas ratios forman parte de un decreto que desarrolla el título segundo de la Lei de Xuventude de Galicia. El objetivo, explicó el titular de Presidencia, Diego Calvo, es mejorar la calidad de las actividades e «incrementar o número de monitores nos campamentos ou flexibilizar os requisitos para poder exercer este traballo».
Hasta ahora, la habilitación para ejercer de monitor provenía de los títulos expedidos por las escuelas de tiempo libre. Con el cambio se admitirán «certificados, títulos da formación profesional ou titulacións educativas que incorporen integramente as cualificacións profesionais correspondentes».