Rueda reclama en Bruselas que el presupuesto europeo para defensa no desplace «outras prioridades» como educación o transporte

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este martes durante su intervención en el Comité de las Regiones y Ciudades, en Bruselas.

Entre llamadas a la resiliencia en un contexto de fuerte tensión geopolítica y a fortalecer la industria de la defensa sin dejar de lado a ninguna región, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha coincidido con sus homólogos de otras regiones europeas al reclamar a la Comisión Europea que facilite a territorios periféricos como Galicia el acceso a las cadenas de valor de la industria de la defensa. Lo ha hecho este martes en el pleno del Comité de las Regiones y las Ciudades en Bruselas, donde también ha exigido al Gobierno comunitario que la inversión en defensa «non debe desprazar outras prioridades como a educación, o transporte ou a transición enerxética».

Durante su turno de palabra, el presidente de la Xunta utilizó el gallego para poner en valor el trabajo de su Ejecutivo al «apoiar a innovación, a colaboración público-privada e as fortalezas de sectores estratéxicos como o naval e a automoción» y pidió simplificar la burocracia y aúnar recursos para así «aproveitar o potencial de todos os territorios». Por la mañana, durante una rueda de prensa previa a su participación en el pleno, Rueda subrayó, precisamente, la importancia de flexibilizar los trámites burocráticos para garantizar que las pequeñas y medianas empresas lo tengan «moito máis fácil» a la hora de acceder a las nuevas contrataciones que van a surgir en el ámbito de la seguridad. Además, pide que los fondos centrados en la industria de la seguridad que movilice el próximo presupuesto europeo combinen el uso militar con el civil.

El presidente gallego, que participa en la Semana de las Regiones y Ciudades organizada por la UE, también ha criticado la actitud del Gobierno central con respecto a la negociación del presupuesto europeo para el período 2028-2034. «Non sabemos nin sequera que organismo se vai encargar de coordinar todo isto», aseguró. Aunque esa tarea corresponderá ya al nuevo Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre, Rueda reclama que «as rexións e os concellos» sean convocados cuanto antes para elaborar la postura española ante el próximo marco financiero. De todos modos, rechaza que se centralice en los Estados la gestión de los fondos europeos —la propuesta de la Comisión para el futuro marco financiero resta protagonismo a las regiones—, porque asegura que ese modelo «non funcionou» con la ejecución de los fondos Next Generation movilizados tras la pandemia.

En su segunda intervención en el pleno, prevista para media tarde, solicitará que se destinen fondos «para que se poidan abordar políticas relacionadas coa sequía e os incendios forestais, tanto no aspecto de prevención como na extinción». Como explicó, son las comunidades las que tienen las competencias en ese ámbito y cree necesario, por lo tanto, que se escuche las reivindicaciones de los gobiernos autonómicos en la ejecución de los futuros planes presupuestarios europeos.