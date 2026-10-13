El juego en línea y el consumo compulsivo de Internet tendrán el trato de conductas adictivas
GALICIA
El nuevo plan de la Xunta hasta el 2030 se centrará en proteger a los colectivos vulnerables y a los jóvenes13 oct 2026 . Actualizado a las 19:30 h.
El nuevo plan gallego de prevención de conductas adictivas hasta el 2030 amplía su campo de actuación para incluir el juego presencial y en línea o el uso compulsivo de Internet. El documento, que ahora será sometido a consulta pública, trata así de actualizar sus prioridades en función de los nuevos patrones de consumo.
Ese procedimiento posibilitará que los ciudadanos, entidades y profesionales hagan sugerencias al texto antes de su aprobación definitiva.
El texto sitúa como principales objetivos la prevención del inicio temprano del consumo de alcohol, tabaco y cannabis, la reducción de los consumos de riesgo entre la población más joven y la disminución de la frecuencia de episodios de embriaguez o de consumo intensivo de alcohol.
El plan prevé reforzar la continuidad y estabilidad de los programas preventivos y el trabajo en red, mejorando la coordinación entre los diferentes agentes de los ámbitos social, educativo, laboral y sanitario.
El documento se centra en la protección de los colectivos vulnerables y de los jóvenes, a través de medidas como las campañas de información y sensibilización, la formación de los profesionales y la actualización de los materiales y las herramientas preventivas. También se reforzarán los sistemas de información, seguimiento y evaluación para disponer de más indicadores estadísticos.