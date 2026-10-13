El juego en línea y el consumo compulsivo de Internet tendrán el trato de conductas adictivas

Estado en el que quedó el campus sur de la Universidade de Santiago tras el botellón de la noche del Apóstol Xoán A. Soler

El nuevo plan gallego de prevención de conductas adictivas hasta el 2030 amplía su campo de actuación para incluir el juego presencial y en línea o el uso compulsivo de Internet. El documento, que ahora será sometido a consulta pública, trata así de actualizar sus prioridades en función de los nuevos patrones de consumo.

Ese procedimiento posibilitará que los ciudadanos, entidades y profesionales hagan sugerencias al texto antes de su aprobación definitiva.

El texto sitúa como principales objetivos la prevención del inicio temprano del consumo de alcohol, tabaco y cannabis, la reducción de los consumos de riesgo entre la población más joven y la disminución de la frecuencia de episodios de embriaguez o de consumo intensivo de alcohol.

El plan prevé reforzar la continuidad y estabilidad de los programas preventivos y el trabajo en red, mejorando la coordinación entre los diferentes agentes de los ámbitos social, educativo, laboral y sanitario.

El documento se centra en la protección de los colectivos vulnerables y de los jóvenes, a través de medidas como las campañas de información y sensibilización, la formación de los profesionales y la actualización de los materiales y las herramientas preventivas. También se reforzarán los sistemas de información, seguimiento y evaluación para disponer de más indicadores estadísticos.