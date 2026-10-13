Indra se hace con un contrato para modernizar la Administración de Justicia gallega valorado en más de nueve millones de euros

Foto de archivo de un juicio en un juzgado de Ourense Santi M. Amil

El grupo Indra se ha adjudicado un contrato de la Xunta centrado en la modernización de la Administración de Justicia gallega mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) valorado en más de nueve millones de euros por un servicio de 24 meses de duración.

Según figura en el portal de Contratos Públicos de Galicia, la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) sacó a licitación la contratación del servicio de soporte técnico especializado y la gestión de medios TIC en el Servizo Público de Xustiza en Galicia. El objetivo: prestar soporte técnico especializado para la atención a las personas usuarias y la gestión de medios TIC en la administración judicial gallega.

Con un presupuesto base de licitación de algo más de 4,66 millones de euros (IVA incluido), la duración del servicio se fija en 24 meses, lo que eleva el valor estimado del contrato a 9.244.800 euros (sin IVA).

Al procedimiento abierto se presentaron dos ofertas. Por un lado la de Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U., la sociedad del grupo Indra enfocada en transformación digital, TIC y analítica avanzada y que opera bajo la marca Minsait. Por otro, la de una unión temporal de empresas (UTE) formada por la multinacional NTT Data y la empresa de origen gallego Inforhouse.

La oferta de Indra consiguió una mayor valoración pese a que su precio era superior (3,79 millones, frente a los 3,19 de NTT Data). A pesar de obtener peor puntuación en su propuesta económica, y empatar en los otros dos apartados evaluables mediante fórmulas matemáticas, obtuvo más puntos en los apartados evaluables mediante juicios de valor: la propuesta metodológica de prestación del servicio y la organización y gestión del proyecto. Sumando todos los apartados, la propuesta de la UTE obtuvo 82,4 puntos y la de Indra, 87,19.