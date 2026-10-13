El Gobierno creará el próximo año 19 plazas de jueces y 9 de fiscales en Galicia

Tribunal de Instancia de Lugo, en una imagen de archivo LAURA LEIRAS

El Gobierno creará el próximo año 19 plazas de jueces en Galicia, las mismas que reforzaron en este 2026 las audiencias provinciales y los tribunales de instancia de la comunidad, y 9 de fiscales. El Consejo de Ministros aprobó este martes la tramitación urgente de dos reales decretos que aumentarán las plantillas judicial y fiscal en toda España, incorporando a 500 jueces y 200 fiscales. Se sigue exactamente el mismo plan que el año pasado, en plena transformación de la Justicia por la nueva ley que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar a la Administración de las herramientas necesarias.

De las nuevas plazas judiciales en Galicia (que aumenta un 4,9 % la plantilla), 17 serán para los tribunales de instancia de A Coruña, Lugo, Vigo, Ourense, Pontevedra, Ferrol y Santiago, y dos se destinarán a las audiencias provinciales. Como novedad, los tribunales de instancia de Vigo y de A Coruña contarán con plazas para nuevas presidencias liberadas, que realizan en exclusiva funciones de unificación de criterios, coordinación y organización liberándose de la función jurisdiccional. Con estas incorporaciones, son 40 las plazas judiciales que se han creado en la comunidad en los últimos dos años. La plantilla del Ministerio Fiscal también crecerá a lo largo del próximo año, pasando de 162 a 171 miembros (un 5,5 % más).

Para la distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales, el Ministerio de Justicia ha tenido en cuenta la carga de trabajo, litigiosidad y población de los tribunales. La propuesta, aprobada este martes en Consejo de Ministros, se trasladará al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía, a las comunidades autónomas con la competencia transferida y a los tribunales superiores de justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.

De las 500 nuevas plazas de jueces creadas en toda España, 172 serán para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal. A los órganos mixtos (audiencias provinciales y tribunales de instancia) situados en provincias y localidades más pequeñas se destinarán 87 plazas, y otras 42 serán para plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Las secciones de violencia sobre la mujer se reforzarán con 11 nuevas plazas. Desde el Gobierno defienden que durante esta legislatura se han incrementado un 55 % las plazas especializadas, pasando de 121 a 188 magistrados. Otras seis plazas más se destinarán a las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia. Como novedad, habrá ocho plazas para nuevas presidencias liberadas de tribunales de instancia, que ya existen en las grandes ciudades. Ahora se crearán en A Coruña, Vigo, Murcia, Almería, Córdoba, Granada, Santander y Valladolid. A la Audiencia Nacional se sumarán cuatro plazas.