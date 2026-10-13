Galicia perdió más de 575.000 pasajeros llegados en avión en los primeros nueve meses del año

Un avión aterrizando en Santiago (foto de archivo) XOAN A. SOLER

Los tres aeropuertos gallegos recibieron, en los nueve primeros meses de este año, algo más de 3,72 millones de pasajeros. Son menos que el año pasado por las mismas fechas, cuando las terminales de la comunidad ya habían acogido a casi 4,3 millones de viajeros. La bajada interanual es del 13,4 %, es decir, unas 575.000 personas menos.

Desglosando por aeródromos, el único que ve reducida su carga de pasajeros de enero a septiembre es el de Santiago. Por él pasaron algo más de 1,8 millones viajeros, un 28 % menos que en el mismo período del 2025 (casi 702.000 personas menos). Hay que tener en cuenta que el aeropuerto de Lavacolla, rebautizado como Rosalía de Castro, estuvo cerrado varias semanas en primavera.

En el aeropuerto coruñés de Alvedro aterrizaron cerca de 1,08 millones de personas en nueve meses, lo que supone una subida interanual del 12,4 % (casi 119.000 viajeros más), mientras que en el de Peinador, en Vigo, recibieron a casi 834.000 pasajeros, es decir, un 0,95 % más que el año anterior (casi 8.000 personas más).

Los datos han sido publicados este martes por el grupo Aena, al que pertenecen las tres terminales aéreas gallegas.

Solo Peinador creció en septiembre

La información de Aena desglosa las cifra concretas del último mes cerrado, el de septiembre. En ese noveno mes del año solo el aeropuerto de Vigo logró crecer respecto al año anterior, al recibir casi 94.200 pasajeros, 1,3 % más que en septiembre del 2025, cuando no alcanzó los 93.000.

En ese mismo mes, en la terminal de A Coruña aterrizaron casi 102.400 personas, un 5,8 % menos que en septiembre del año anterior. En cuanto al aeropuerto de Compostela, la bajada fue del 22,3 %, acumulando cerca de 281.000 viajeros en el noveno mes del año.

En cuanto al número mensual de operaciones, Lavacolla registró 2.124 (una bajada interanual del 11 %); Alvedro sumó 1.693 (un 12,9 % más); y Peinador, 1.215 (crecieron un 7,7 %).

En lo que toca a las mercancías, desde Santiago se movieron casi 317.600 toneladas (un 6,5 % menos): desde Vigo, algo más de 44.000 (un 71,5 % más); y desde A Coruña se movilizaron 911 toneladas en septiembre (un 73,1 % menos que un año antes).

El conjunto de las terminales del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron el mes de septiembre con 37.669.196 pasajeros, un 3,9 % más que en el mismo mes del 2025; gestionaron 318.246 movimientos de aeronaves, un 4,9% más interanual; y transportaron 125.380 toneladas de mercancía, un 5,7% menos.