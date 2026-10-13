La Consellería de Educación constituye el grupo de trabajo para diseñar el programa Avanza Matemáticas

Una niña contando con un ábaco. Carlos Barba | EFE

La Xunta de Galicia anunció en septiembre un programa de refuerzo de matemáticas. La iniciativa se presentó unos días después de conocer los resultados del último informe PISA, donde se constataron grandes deficiencias generales en el alumnado, también relacionadas con esta materia. Desde la Consellería de Educación adelantaron entonces que hablarían con docentes que la imparten o la impartieron para poder desarrollar en conjunto una solución. Este martes ha quedado oficialmente constituido el grupo de trabajo para diseñar el programa y se ha mantenido un encuentro entre los integrantes.

Lo ha presidido la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; una decena de profesores especialistas en matemáticas que imparten o impartieron clases dentro de Galicia; el presidente de la Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática, Julio Rodríguez; y técnicos de los servicios de los servicios de validación y de formación de la Consellería.

Desde la Xunta informan de que el programa nace «co obxectivo de crear bases sólidas para a aprendizaxe das matemáticas». Por ese motivo, no se centrará en «á acumulación dos contenidos», sino que priorizará «o dominio dos conceptos básicos», como ya adelantó en septiembre el presidente autonómico Alfonso Rueda.