Las comunidades de usuarios de agua de Pontevedra atraen atención en Bruselas: «Hemos recibido llamadas para exportar el modelo»

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López (a la izquierda en la imagen), durante su intervención este martes en Bruselas. © European Union / Denis Closon

Como el último bastión de un modelo sostenible de gestión del agua, el de las comunidades de usuarios, presentó la provincia de Pontevedra el presidente de su Deputación, Luis López, en una sesión celebrada este martes en Bruselas. 180.000 vecinos en varios concellos pontevedreses se organizan con sus propios medios para que el agua de una fuente cercana llegue a sus hogares, y el gobierno provincial ha presentado en la capital comunitaria su modelo para asegurar la viabilidad de estos colectivos frente a las macorredes centralizadas y a los diversos obstáculos que suponen para esos sistemas de gestión local la tecnología, el reto demográfico o la globalización.

«Es una realidad que estas comunidades ya no podían afrontar solas los nuevos retos, pero nuestra respuesta no fue sustituirlas, sino fortalecerlas», aseguró el presidente de la diputación frente a representantes y periodistas de varios países europeos. Durante su intervención, organizada en el marco de la Semana de las Regiones y Ciudades que tiene lugar estos días en Bruselas, López presentó los dos programas provinciales de ayudas que han permitido mejorar el funcionamiento de este modelo. Uno de ellos, explicó, consiste en legalizar las comunidades de usuarios y dotarlas de la concesión administrativa que necesitaban. La otra, mientras tanto, busca mejorar los sistemas, promover la digitalización y mejorar la eficiencia de estas redes.

En cuatro años, la respuesta de la población a estas dos líneas de ayudas ha sido «abrumadora» y se han distribuido más de 8,5 millones de euros entre casi un millar de comunidades en la provincia, donde un tercio de la población se abastece de ese modo. «Les aseguro que hemos recibido llamadas de otros lugares de Galicia y de España preguntando cómo funciona este modelo para exportarlo», aseguró el presidente de la Deputación de Pontevedra. Frente a un público internacional y diverso en sus intereses, definió a las comunidades de agua como sistemas «modernos, sostenibles y democráticos», y reivindicó la necesidad de fortalecer el diálogo entre las administraciones y esos colectivos vecinales.

Subrayando el lema tantas veces utilizado de «pensar en global y actuar en local», Luis López también reivindicó la importancia de los programas que han diseñado para concienciar a la población sobre la necesidad de promover este modelo. Entre las iniciativas está la treintena de congresos que se han celebrado sobre el tema, o unos premios para divulgar los mejores proyectos ejecutados por estos colectivos vecinales.