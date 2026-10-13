El BNG rescata para el 29N el clásico lema de ser la única fuerza que defiende a Galicia en Madrid

Rueda de prensa del BNG. De izquierda a derecha, el diputado Néstor Rego, Ana Pontón y la senadora Carme da Silva XOAN A. SOLER

El BNG vuelve a concurrir a unas elecciones generales con el ya conocido argumento de ser la única fuerza que defiende los intereses de Galicia en Madrid. Una constante en los últimos procesos electorales para elegir la Cámara alta y baja y que este martes centró la comparecencia conjunta de su portavoz nacional, Ana Pontón, el diputado en el Congreso, Néstor Rego, y la senadora, Carme da Silva. Previsiblemente, ambos encabezarán las listas de A Coruña y Pontevedra, como hicieron ya en el 2023. El consello nacional de la organización frentista, el máximo órgano entre asambleas, aprobará las candidaturas el próximo 24 de octubre para unos comicios en los que el BNG aspira a mejorar sus resultados actuales, y en los que las encuestas le dan la posibilidad de lograr un escaño por Pontevedra y hasta una acta segunda por A Coruña.

Néstor Rego ha insistido en que se presentan a la cita del 29N con la «credibilidade» del trabajo «constante, permanente e coherente» en defensa de Galicia y el «balance incuestionable» de lo conseguido con el acuerdo de investidura con el PSOE. «Non está cumplido ao cen por cen porque houbo cousas que quedaron polo camiño» y el Gobierno fue demorando de manera «inxustificable», según Rego. Algunas veces, dijo, por falta de valentía, de decisión, por el impacto de la prórroga de los presupuestos o por el adelanto electoral.

A pesar de todo, el diputado nacionalista en el Congreso ha puesto en valor la oferta de quita de deuda de 4.000 millones de euros para Galicia o la transferencia de la AP-9, además de avances sociales, como en materia de permisos de paternidad, o la propuesta de las 35 horas semanales.

«É clave que os galegos e galegas nas próximas eleccións concentren o seu voto no BNG como a garantía de que desde Galiza non só imos frear a ese bloque reaccionario, senón que imos darlle unha voz firme ao noso país que condicione as políticas do Estado a favor das maiorías sociais», sostuvo la líder nacionalista.

Pontón puso el foco en que estas no son unas elecciones más, habida cuenta de que lo que se dirime, dijo, es que los gallegos y las gallegas tengan fuerzas para poder ser decisivos y hacer valer sus intereses. «Está en xogo que a vida dos galegos e das galegas importe alí onde se toman decisións que nos afectan e está en xogo que teñamos unha voz clara e firme que defensa os intereses deste País e que non cale nin se dobregue cando se trata de defender a Galiza e a súa xente», insistió.

La única coalición será «co pobo galego»

Pontón no ha querido opinar sobre los movimientos en los partidos de izquierda, tras el acuerdo entre Podemos y ERC en Cataluña y la candidatura del Frente Amplio, y ha constatado que, por su parte, el BNG no va a llegar a ningún tipo de acuerdo, sino que va a ir como BNG y que si hace alguna coalición será «co pobo galego».

Por otra parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerado «moi grave» que el Tribunal Supremo «suspenda dereitos fundamentais» como el voto, al decidir mantener la suspensión cautelar del ejercicio del sufragio para los nacionalizados por la llamada ley de nietos. La líder nacionalista ha lamentado que el Supremo, en cierto modo, esté alentando la hipótesis de que puede haber un pucherazo electoral, ha insistido, porque hay 163.000 personas que se inscriban en el censo. Para Pontón se trata de una situación «inédita» en la que hay una «inseguridade xurídica» y el Tribunal está actuando «dunha forma que é moi difícil de entender desde un puto de vista democrático».