Los trenes turísticos de Galicia cierran la temporada con un 93,4 % de ocupación
GALICIA
El número de plazas disponibles aumentó este año hasta las 2.482 y lo usaron un 11 % de más de viajeros12 oct 2026 . Actualizado a las 16:38 h.
La temporada de trenes turísticos de Galicia ha cerrado el pasado 3 de octubre con una media de ocupación del 93,4 %. Desde la Xunta celebran que se haya consolidado como «unha proposta de referencia para descubrir a riqueza paisaxística, patrimonial, gastronómica e vitivinícola da comunidade a través de experiencias singulares en tren». El programa fue impulsado por Turismo de Galicia en colaboración con Renfe y con el Instituto Orensano de Desarrollo Tecnológico.
El programa funciona a través de distintas rutas, cada una programada en una franja de días distinta, desde el 7 de marzo hasta el 3 de octubre. «A distribución da programación ao longo do ano favorece a diversificación dos fluxos turísticos e contribúe á desestacionalización da actividade», explican desde la Xunta. Este año se hicieron 13 itinerarios y 33 salidas. En total se ofertaron 2.482 plazas, lo que supone un aumento del 9,4 % respecto al año pasado. «A ocupación medrou un 11%, o que evidencia a boa acollida desta iniciativa entre os viaxeiros», señalan desde la Xunta en un comunicado.
La oferta de este año ofrecía la Ruta dos Faros; Ruta polos Pazos e Xardíns Históticos de Galicia; Ruta do Viño da Ribeira Sacra —en el Río Sil—; Ruta do Viño da Ribeira Sacra —en el Río Miño—; Ruta dos Viños da Ribeira Sacra e de Valdeorras; Ruta do Viño Rías Baixas; Ruta dos Viños do Ribeiro-Rías Baixas; Ruta do Viño Monterrei; Ruta dos Mosteiros; Ruta dos Queixos de Galicia; Ruta das Mariñas; Ruta Experiencia MEGA e A Coruña de 1906, y Ruta da Camelia en flor.
Los itinerarios con mayor afluencia de viajeros, señalan desde la Xunta, fueron la Ruta dos Viños do Ribeiro-Rías Baixas, la Ruta dos Faros, la Ruta do Viño da Ribeira Sacra y la Ruta de Camelia en flor.
«Esta diversidade permite descubrir destinos e recursos turísticos das catro provincias galegas desde unha perspectiva diferente, achegando os visitantes a enclaves naturais, patrimonio histórico e cultural, adegas, tradicións gastronómicas e espazos singulares», apunta desde la Xunta.