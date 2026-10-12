Las regiones, entre ellas Galicia, alertan de que el nuevo presupuesto europeo solo beneficiará «a los más fuertes»

Sesión inaugural de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, este lunes en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Es imposible concebir una Europa fuerte sin garantizar la cohesión interna y sin que las oportunidades lleguen de forma homogénea a los territorios que conforman cada Estado. Bajo ese lema, y con el controvertido presupuesto europeo que se negocia para los años 2028-33 como telón de fondo, las regiones europeas han vuelto a tomar la palabra en Bruselas. Lo hacen en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, un evento anual que desde este lunes reúne en la capital comunitaria a más de 120 territorios del continente y en el que también participa Galicia. El martes habrá ocasión de escuchar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en sendos debates sobre sequía e incendios, y sobre la industria aeroespacial.

En el evento se dan cita mandatarios, expertos y grupos de interés de todo el continente, y el tema que sin duda centrará la conversación será la gestión de los futuros fondos europeos. «Porque aquellos que tienen menos lo pueden perder todo; el presupuesto tal y como está planteado solo beneficiará a los más fuertes si no se reparten las ventajas del mercado único», aseguró la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, la húngara Kata Tütto. Sus declaraciones sonaron a presagio, pero también a una llamada de atención para defender el interés de las regiones en el próximo marco financiero que fijará cómo llegará el dinero a los europeos. Según explicó la propia Tütto la arquitectura de los fondos previstos para el 2028-2034 «limita la participación regional, debilita la política de cohesión y agrava las disparidades territoriales».

El nuevo presupuesto europeo —en pleno proceso de negociación— puede reducir en más de un 25 % los fondos que llegan a los territorios, y por ende, garantizar que las regiones sigan jugando un papel decisivo y que el dinero llega adonde más se necesita, es un objetivo que también se marca Galicia. «Pedimos un orzamento futuro que sexa suficiente para todas as novas prioridades que ten a UE, como defensa e seguridade, pero sen quitarllos ás políticas que foron beneficiosas para as rexións como Galicia», reclama Jesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea de la Xunta. Que se mantenga el nivel presupuestario que hasta ahora gozaban ámbitos especialmente sensibles como la agricultura y la pesca es una prioridad para el Gobierno gallego, que rechaza que la Comisión Europea aglutine en una misma partida presupuestaria fondos tan dispares como los destinados al control de las fronteras, la agricultura o la cohesión territorial.

Compartir la gestión

Hay margen para seguir negociando, y las regiones mostrarán estos días todas sus cartas. «O debate está moi encorado, pero queremos unha rúbrica específica para a cohesión, a agricultura e a pesca; non pode ser que caia todo no mesmo saco e logo se decida a onde vai parar», defiende Gamallo apelando al espíritu de la Declaración Galicia, un texto promovido desde la comunidad para defender un modelo compartido de gestión de los fondos europeos y que suscribieron gobiernos autonómicos de todos los signos. En las próximas seis semanas, que serán clave, habrá que ver si la balanza se decanta hacia la postura de los Estados frugales —que como Alemania, Suecia o Finlandia, defienden reducir los fondos europeos y parten con más ventaja para negociar y beneficiarse de los futuros presupuestos— o si se impone la visión de quienes, como España, Italia o Portugal, priman la cohesión territorial sobre el criterio económico.

Porque en este debate, como deslizaron los diferentes ponentes este lunes —entre ellos, el presidente del Consejo Europeo, António Costa— no solo es importante conocer adonde se destina el dinero, sino cómo se gestiona cada uno de los alrededor de 2.000 millones de euros que están sobre la mesa. A los entes locales y regionales, sobre todo, les preocupa perder terreno a favor de los Estados cuando se trate de decidir el destino de las partidas presupuestarias, y también rechazan que la excelencia económica sea el criterio más importante a la hora de priorizar a unas regiones sobre otras en el reparto de fondos. «Y eso es una forma incompleta de entenderlos, porque no se tiene en cuenta la geografía [...] y porque todas las regiones deberían tener la oportunidad de desarrollarse», explicó Tütto. Fuentes comunitarias añaden, además, que el futuro marco presupuestario puede favorecer la discrecionalidad a la hora de decidir a qué regiones y bajo qué criterios se reparten los fondos.

En este contexto, las regiones y las ciudades, representadas en su comité, reclaman que se mantenga la política de cohesión para todos los territorios, y que se afiance la relación entre las regiones y las instituciones europeas, «para que nadie se quede atrás». De los atriles, este lunes, también ha salido varias veces «el derecho a la permanencia», una prioridad que se marca el Comité Europeo de las Regiones para garantizar que el nuevo presupuesto despliegue las inversiones necesarias para garantizar el acceso al empleo y a los servicios en aquellas regiones, como Galicia, que pierden población frente a otros territorios más desarrollados económica e industrialmente.