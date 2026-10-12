Portugal inicia oficialmente las obras de la alta velocidad ferroviaria entre Oporto y Lisboa

Brais Suárez

Este lunes, Portugal ha iniciado formalmente las obras de la alta velocidad ferroviaria entre Oporto y Lisboa. Fue en un acto público en las afueras de Aveiro, en las instalaciones en que se fabricará parte del material destinado a este primer tramo entre la estación de Campanhã, en Oporto, y el municipio de Oiã, en el distrito de Aveiro. En total, 71 kilómetros por un valor cercano a los 2.000 millones de euros, financiados bajo la fórmula de una sociedad público-privada que el consorcio portugués AVAN Norte construirá y mantendrá. Se trata del primer tramo entre las dos principales ciudades del país, que debe estar operativo en 2030.

A pesar de que el contrato se firmó en julio del 2025 y que las obras debían haber comenzado hace meses, la disparidad de criterios entre el proyecto inicial y el consorcio, que propuso a última hora modificaciones sustanciales, ha retrasado todo el proceso. Finalmente, el plan se mantiene fiel al original, con el cruce del río Douro desde Oporto mediante un puente de doble tablero (para tráfico rodado y ferroviario) hasta una estación ubicada en el centro de Vila Nova de Gaia, a unos 60 metros de profundidad. La obra se considera de extrema complejidad.

El segundo tramo hacia el sur, entre Oiã y Soure, todavía está pendiente de ser adjudicado, tras quedar desierto el primer concurso. Una vez finalizada la obra, que se espera para el 2032, el trayecto entre las dos principales ciudades portuguesas será de una hora y quince minutos, frente a las casi tres horas actuales.

Además, el Gobierno portugués prevé que estas demoras afecten a la conexión con la frontera norte, que no estaría lista hasta el año 2033, en un escenario optimista. A estas alturas, todavía no se conocen los detalles del trazado entre Braga y Valença do Minho, que se esperaba el año pasado.

El acto de este lunes también marca el inicio de un gran plan de infraestructuras a nivel nacional, con una inversión de alrededor de 55.000 millones de euros a lo largo de la próxima década. Al eje vertical de alta velocidad ferroviaria entre Valença y Lisboa, se añaden la línea hacia Madrid (ambas capitales deben quedar a solo tres horas en el año 2034) y el nuevo aeropuerto de Lisboa, al sur del río Tajo, que articulará el plano de transportes de Portugal a nivel interno y con el extranjero. «Las líneas de alta velocidad, junto con el nuevo aeropuerto de Lisboa, son los proyectos más ambiciosos que el país emprenderá este siglo», ha recordado el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz.