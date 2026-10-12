Los militantes lanzan un órdago al PSdeG y piden a Orozco para el Senado por Lugo

La escenografía en política es importante y Besteiro compareció en el San Froilán junto a las personas que apoya la dirección del PSdeG para repetir en el Congreso por Lugo, Patricia Otero, y el Senado, César Mogo Óscar Cela

La dirección del PSdeG (Gómez Besteiro y Lara Méndez) estaba tranquila en Lugo para confeccionar las cabezas de lista de la provincia para el 29N, confiando en los actuales parlamentarios: Patricia Otero, en el Congreso, y César Mogo, en el Senado. Además, ambos ostentan cargos en los órganos de dirección del partido, lo que se conoce como «el aparato». Sin embargo, en los últimos días la dirección del PSdeG se ha encontrado con que numerosas agrupaciones locales proponen como candidato al Senado a José López Orozco. Se trata de una figura política de relevancia, padre político de los actuales dirigentes del PSOE gallego y que desde hace años mantiene una relación fría con los líderes del partido.

En el 2022, una vez que Orozco vio limpio su expediente judicial, fue rescatado por Tomé para presidir el comité de ética. Pero su paso por la ejecutiva no fue de la satisfacción del exalcalde y acabó distanciándose de la dirección; aunque no lo dijo en público, Orozco no apoyó a Tomé en las últimas primarias. Ahora, un buen número de militantes y agrupaciones —algunas incluso de las que fueron afines a Tomé y, por tanto, a la dirección del partido— se han posicionado a favor de rescatar a Orozco y proponerlo como número uno de la lista al Senado. «Valoro que os militantes amosen o cariño e afecto a Orozco, paréceme perfecto», señaló Gómez Besteiro en una comparecencia en el San Froilán. El secretario xeral del PSdeG, arropado por Patricia Otero y César Mogo, recordó que, tal y como marcan los estatutos del partido, primero proponen los militantes y luego serán los órganos de dirección los que decidan.

Este martes se cierran las votaciones de las agrupaciones locales y el miércoles se celebra el comité provincial que propondrá las listas para el Congreso y el Senado. Será en ese escenario donde la dirección del partido deberá explicar, si finalmente no selecciona a Orozco, los motivos que la llevan a descartarlo. Los impulsores de la propuesta del exalcalde, que en septiembre cumplió 79 años, consideran que su figura y talla política servirían para disputarle al PP uno de los tres diputados al Congreso que tiene en la actualidad y conseguir empatar.

Además, creen que supondría un revulsivo para las bases y votantes de cara al otro gran objetivo del PSOE: las elecciones municipales del 2027, donde los socialistas se juegan la Alcaldía de la capital (Fernández y Orozco tienen una buena relación) y la presidencia de la Diputación, que se jugará por un escaso margen de votos.

La operación Orozco es una «patata caliente» que tiene ahora encima de la mesa Besteiro. Su inclusión en la lista del Senado obligaría a que César Mogo o Patricia Otero tuviesen que ceder su puesto o buscar alguna solución, como compartir candidatura al Congreso, con el riesgo de que uno de ellos se quede fuera de las Cortes.

Como bien saben los socialistas lucenses, una cosa es lo que proponen los militantes, otra lo que sale del comité provincial y otra bien distinta lo que se aprueba en el comité federal, último órgano que aprueba las listas. Los episodios del 2019, cuando Ricardo Varela fue propuesto como número uno para el Senado y Sonsoles López para el Congreso, y que al final fueron apartados por perfiles afines a Gonzalo Caballero y Ferraz, como Ana Prieto y César Mogo, dejaron malestar en numerosos militantes socialistas.