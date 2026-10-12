O Camiño de Santiago, un dos protagonistas no desfile polo Día da Hispanidade en Nova York
GALICIA
Carrozas decoradas por entidades galegas en Estados Unidos percorreron a Quinta Avenida con motivos do Ano Santo12 oct 2026 . Actualizado a las 18:52 h.
O secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, e o comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, asistiron ao desfile da Hispanidade en Nova York, un dos eventos máis importantes da comunidade hispana no país e que conta cunha presenza destacada das entidades galegas. Alí celebraron que varias destas entidades participaran no acto con carrozas decoradas con motivo do Ano Santo.
Para o comisario do Xacobeo, o acto foi unha oportunidade para mostrar a persoas «de todas as partes do mundo» a cultura e as tradicións de Galicia. Estiveron presentes entidades como a Asociación Española La Nacional —con presenza galega—, a Casa de Galicia en Nova York, o Centro Español de Queens e o Centro Orensano Social Club, que desfilaron con bandeiras e vestidas con traxes tradicionais.
Este desfile enmárcase dentro do mes da Herdanza Hispánica, que conmemora a contribución, a cultura e a historia das comunidades hispanas no país. O Desfile da Hispanidade é un dos eventos máis importantes deste mes —que se celebra do 15 de setembro ao 15 de outubro— e ten lugar na Quinta Avenida con comitivas de 21 países de fala hispana.
Tras o desfile, Miranda subliñou a relevancia da participación galega nun evento tan significativo para os españois en Estados Unidos, onde Galicia ten unha comunidade consolidada e activa. Tamén reafirmou o compromiso da Xunta con estas iniciativas que permiten que a cultura galega teña presenza nos grandes eventos internacionais.
Visitas a La Nacional e á Casa de Galicia en Nova York
Tras o desfile, Antonio Rodríguez Miranda e Marcos Gómez Román visitaron a Asociación Española La Nacional e a Casa de Galicia en Nova York, onde o secretario xeral salientou a importancia que ten a colectividade galega nas principais cidades do mundo. Nesa liña, destacou os centros como punto de unión dos galegos entre si «e tamén co resto de españois» en Nova York e en todo o país. Actualmente, en Estados Unidos residen case 240.000 españois, dos cales preto de 30.000 son galegos, un 13 %.
Considerada a institución sociocultural española máis antiga dos Estados Unidos, La Nacional foi fundada en 1868 por un pequeno grupo de españois en Manhattan co obxectivo de promover, fomentar e difundir o espírito de fraternidade e solidariedade entre españois e hispano-americanos residentes no país. A Casa de Galicia en Nova York foi fundada en 1940 para velar polo bo nome de Galicia e apoiar e protexer a todos os asociados. Castelao foi nomeado primeiro socio honorario do centro.