Unos 2.500 mutualistas gallegos «emigraron» al Sergas en los ocho primeros meses del año
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los funcionarios critican el aumento de las listas de espera en los seguros12 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Profesores, trabajadores públicos del Estado, inspectores de Hacienda, personal de la administración de justicia, guardias civiles... en Galicia hay 146.516 mutualistas adscritos a las tres mutualidades de funcionarios que hay en España: Muface, la más