Unos 2.500 mutualistas gallegos «emigraron» al Sergas en los ocho primeros meses del año

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Concentración de mutualistas de Muface en la sede de la Delegación del Gobierno, en A Coruña
Concentración de mutualistas de Muface en la sede de la Delegación del Gobierno, en A Coruña CESAR QUIAN

Los funcionarios critican el aumento de las listas de espera en los seguros

12 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Profesores, trabajadores públicos del Estado, inspectores de Hacienda, personal de la administración de justicia, guardias civiles... en Galicia hay 146.516 mutualistas adscritos a las tres mutualidades de funcionarios que hay en España: Muface, la más

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