Unos 2.500 mutualistas gallegos «emigraron» al Sergas en los ocho primeros meses del año

Concentración de mutualistas de Muface en la sede de la Delegación del Gobierno, en A Coruña CESAR QUIAN

Profesores, trabajadores públicos del Estado, inspectores de Hacienda, personal de la administración de justicia, guardias civiles... en Galicia hay 146.516 mutualistas adscritos a las tres mutualidades de funcionarios que hay en España: Muface, la más