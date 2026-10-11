El bum turístico de Oporto muestra los primeros síntomas de agotamiento

Turistas sacando fotos desde el mirador del Jardim do Morro, con vistas al casco histórico de Oporto. brais suarez

Los tranvías, los mercados, el río, las bodegas, las iglesias barrocas y las fachadas azulejadas… Cualquier elemento característico de Oporto parece haberse reconvertido a fines turísticos. El aeropuerto Francisco Sá Carneiro registra más pasajeros que nunca (este año prevé superar el récord de 16,9 millones del 2025) y el casco histórico, tomado por tiendas de suvenires y cafés de brunch, palpita estos meses bajo riadas de personas que se pasean en tuctucs, comen helados y beben piñas coladas. Tantas que el famoso mirador del Jardim do Morro ya anuncia que restringirá las entradas. «Esto está completamente gentrificado», es la frase habitual entre quienes llevan años visitando la ciudad y apenas reconocen una caricatura de lo que era. Pero, desde dentro, muchos lo ven como un problema puntual del centro histórico y una fase de transición.

En Oporto operan actualmente 217 emprendimientos turísticos (con 30.600 camas, 7.300 más que en el 2019), a los que se sumarán otros 122 establecimientos ya con licencia. Deben encajarse en una ciudad de menos de 300.000 habitantes que afronta una dura crisis de vivienda, algo que cada vez acecha más de cerca al área metropolitana, con casi 90.000 camas.

La demanda de visitar Oporto, cuya historia, gastronomía, arquitectura y clima privilegiados la consagran entre los destinos de referencia en certámenes como el World Travel Awards, parece no tener límites. La ciudad es atractiva por sí misma, pero cada vez se posiciona más como trampolín: «Es una puerta de entrada para toda la región norte, incluyendo el valle del Douro, el Miño y otras zonas del área metropolitana, parte del centro y hasta Galicia, con especial relevancia para los caminos de Santiago», valora la secretaria general de la Asociación de Hotelería, Restauración y Similares de Portugal (AHRESP), Ana Jacinto. «La ciudad puede reafirmarse no solo como destino final, sino como punto de partida», añade.

Aumento de plazas hoteleras

Pero este bum, que estalló tras la pandemia, da por primera vez síntomas de agotamiento. Teresa Saraiva acaba de dejar su empresa de gestión de pisos turísticos, que abrió hace once años: «Antes del covid, gestionábamos 32 pisos y una guesthouse, que se agotaban con meses de antelación para la época de verano. Ahora es muy diferente, con reservas de última hora que obligan a bajar precios. Y no dejan de abrir grandes hoteles con los que es casi imposible competir. En general, no veo un futuro claro del turismo en Oporto. No es una ciudad a la que la gente vuelva, como a Florencia y París», comenta.

Nuno Trigo, vicepresidente de la Asociación de Alojamento Local, centrada en pisos turísticos, amplía el foco: «Este año se eliminaron muchos pisos fantasmas y retrocedimos a cifras de hace cinco años, con 9.623 camas en Oporto. El valor por noche sigue creciendo lentamente, pero la ocupación ha bajado en alrededor de un 5 % con respecto al año pasado, lo que se debe al exceso de oferta de hoteles y a la dificultad de competir con empresas grandes», valora por teléfono, a la vez que destaca positivamente la tendencia de dispersión: «El Douro y pueblos del litoral crecen cada vez más».

Turismo estacional

Desde el sector hotelero, Ingrid Koeck, socia y portavoz de la cadena Torel, comenta la situación: «Hay mucha más competencia ahora. En el 2016, abrimos nuestro primer hotel en la ciudad, que era el séptimo de cinco estrellas, y ahora hay casi treinta de esta categoría. Esto demuestra una transición de lo cuantitativo a lo cualitativo. El mercado no puede crecer simplemente añadiendo más camas, sino que ahora es más maduro. La madurez es sana, pero Oporto debe pensar y trabajar en su imagen y en cómo fidelizar a los visitantes», apunta.

En general, en el sector se estima que el turismo aún es demasiado estacional y hay mucho margen de crecimiento. Los hoteles se orientan cada vez más hacia clientes corporativos, y las estrategias de la Oficina de Turismo del Norte de Portugal pasan por crecer en el sector de eventos y congresos y, una vez más, por redirigir los visitantes de Oporto hacia toda la región.

El enfoque de la Alcaldía de Oporto es similar. Estiman que «la política de turismo es, cada vez más, una política de ciudad y de territorio», con énfasis en una «lógica de articulación metropolitana y regional, que refuerce la conexión de Oporto con todo el norte». En el 2024, se lanzó un plan de dispersión turística para «cualificar, diversificar y preservar, con un destino de mejor nivel y sostenible, que genere más empleo y valor económico, pero que lo distribuya mejor», apuntan por correo electrónico. De momento, más allá de puntos como Serralves y el frente marítimo, el centro histórico sigue concentrando a una gran mayoría.

Pérdida de peso en la economía

Lo que todas las fuentes corroboran es que la inestabilidad es el nuevo paradigma, con gran dependencia de las reservas y cancelaciones de última hora. Dicho de otro modo, solo los datos consolidados determinarán si el fin del verano ha mejorado un año que el sector ya tacha de «débil». Aunque el 2025 batió récords de visitantes a nivel nacional, con 29,9 millones de turistas extranjeros (un 3,3 % más que el año anterior), la cifra supone una desaceleración frente a la anterior subida interanual, del 9,3 %.

También se ralentiza uno de los indicadores de referencia, el consumo del turismo en el territorio económico: creció un 17,3 % en el 2023; un 6,8 % el año siguiente y un 4,9 % en el 2025. En dos años, ha pasado de suponer un 16,3 % a un 16,1 % del PIB luso. «Hay que tener en cuenta que la caída del dólar afecta a uno de nuestros principales mercados, el de EE.UU. Además, tras la pandemia, hubo un período extraordinario que no se debe tomar como medida de referencia», relativiza Koeck, de Torel.

Ana Jacinto, de AHRESP, coincide: «Las estadísticas dicen que el norte es una de las regiones que más crecen, pero Oporto ya necesita diversificar sus mercados, consolidar la calidad de la oferta y lograr que el turismo crezca más en valor que en volumen».

No hay más que mirar al modelo Lisboa, con más y más hoteles de mil euros por noche. Sacudida por la inestabilidad en el mercado americano y la saturación de su aeropuerto, la capital cerró julio con un descenso de un 2 % de sus beneficios por turismo y de un 4,3 % de la ocupación frente al julio pasado, y el sector ya pide restringir nuevas aperturas, como Barcelona. Es tanto una excepción como una señal para el resto del país, que cerró el mismo mes con un aumento de casi un 5 % de los beneficios.

Según datos del Jornal de Notícias, la región Norte y Oporto es la que más crece en términos de visitantes, con un 4,8 % más que en el mismo período del año anterior. En total, los alojamientos generaron 526,6 millones de euros de beneficios. Las cifras consolidan la madurez de la industria y la teoría coincide en la necesidad dar un paso adelante en valor añadido y la dispersión de los visitantes, pero la crisis de vivienda y la saturación de las principales ciudades portuguesas advierten de que la práctica es más compleja. Algunas voces, alertan otros riesgos, como el profesor del ISEG (Instituto Superior de Economía y Gestión) Miguel St. Aubyn: «El turismo tiene un peso excesivo en la economía portuguesa», decía en mayo a Expresso. «La excesiva concentración expone la economía portuguesa a una volatilidad que sería menor con actividades más diversificadas», y «la presión sobre el inmobiliario, con un aumento de los precios de la vivienda, la desnaturalización de los centros urbanos, y pérdidas ambientales».