La vida con la amenaza de la piqueta: «Ninguén pregunta onde imos vivir»
BARREIROS / LA VOZ
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César, Josefa, Carlos o Pilar ponen nombre, cara y palabras a la orden demolición de seis casas que se hicieron con licencia del Concello de Barreiros10 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El buen tiempo se resiste a dejar la costa lucense. El sol aún luce y las playas todavía tienen visitantes. El mar, picado, explica las furgonetas de espíritu surfero estacionadas junto al paseo marítimo. Hacia