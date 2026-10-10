Luis León: «Temos que competir polos médicos con outras comunidades e coa privada»

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Luis León, xerente do Sergas, o pasado mércores no seu despacho da Consellería de Sanidade, en Santiago
Luis León, xerente do Sergas, o pasado mércores no seu despacho da Consellería de Sanidade, en Santiago PACO RODRÍGUEZ

O xerente do Sergas afirma que recuperar a actividade autoconcertada é moi importante para tratar de reducir as listas de agarda

10 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cando asumiu a xerencia do Sergas desgustouse máis dun. Os pacientes de Luis León Mateos (Arcade, 1971) perderon a un prezado oncólogo. Agora tócanlle outras tarefas, como tratar de reducir unha lista de agarda que

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