Luis León: «Temos que competir polos médicos con outras comunidades e coa privada»
SANTIAGO / LA VOZ
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O xerente do Sergas afirma que recuperar a actividade autoconcertada é moi importante para tratar de reducir as listas de agarda10 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cando asumiu a xerencia do Sergas desgustouse máis dun. Os pacientes de Luis León Mateos (Arcade, 1971) perderon a un prezado oncólogo. Agora tócanlle outras tarefas, como tratar de reducir unha lista de agarda que